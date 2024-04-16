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الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن دعم هجمات المستعمرين في الضفة

4/16/2024 6:13:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN- عبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة، ودعمها لهجمات المستوطنين" على الفلسطينيين هناك .

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحفيين في جنيف "على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك، الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".

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