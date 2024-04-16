الأمم المتحدة تطالب الاحتلال بالتوقف عن دعم هجمات المستعمرين في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network ) جنيف/PNN- عبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن "توقف فورا مشاركتها النشطة، ودعمها لهجمات المستوطنين" على الفلسطينيين هناك .
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني للصحفيين في جنيف "على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك، الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".
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