سويسرا تحطّم الأرقام القياسيّة: من أكثر السّكك الحديدية انحدارًا إلى أكبر كوخ ثلجيّ

MENAFN - Swissinfo) حقَّق قطار سويسري أواخر مارس الماضي، رقمًا قياسيًا عالميًّا جديدًا، عندما قطع قرابة 3000 كيلومتر، دون الحاجة إلى إعادة التزوّد بالوقود. وليس ذلك بالأمر الغريب على سويسرا، فهي موطن لكثير من الأرقام القياسية التكنولوجية الأخرى. فيما يلي بعض من أكثرها إثارةً للإعجاب والدّهشة.

تم نشر هذا المحتوى على 16 أبريل 2024 - 09:00 11دقائق

ولد طوماس في لندن، وكان يعمل كصحفي في صحيفة "الإندبندنت" قبل انتقاله إلى برن في عام 2005. يتحدث جميع اللغات السويسرية الرسمية الثلاث، ويستمتع بالسفر في أنحاء البلاد وممارسة معارفه بها، لا سيما في الحانات والمطاعم ومحلات الآيس كريم.



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English en Record-breaking Switzerland: from the world's steepest railway to the largest igloo الأصلي طالع المزيدRecord-breaking Switzerland: from the world's steepest railway to the largest igloo

Deutsch de Die Schweiz der Weltrekorde: Von der steilsten Standseilbahn bis zum grössten Iglu طالع المزيدDie Schweiz der Weltrekorde: Von der steilsten Standseilbahn bis zum grössten Iglu

Italiano it Svizzera da record, dalla ferrovia più ripida del mondo al più grande igloo طالع المزيدSvizzera da record, dalla ferrovia più ripida del mondo al più grande igloo

Español es Suiza bate récords: del ferrocarril más empinado del mundo al iglú más grande طالع المزيدSuiza bate récords: del ferrocarril más empinado del mundo al iglú más grande

Português pt Suíça dos recordes: da ferrovia mais inclinada ao maior iglu طالع المزيدSuíça dos recordes: da ferrovia mais inclinada ao maior iglu

日本語 ja スイスが誇る「世界一」あれこれ طالع المزيدスイスが誇る「世界一」あれこれ

中文 zh 瑞士拥有的世界纪录:从最陡的铁路到最大的冰屋 طالع المزيد瑞士拥有的世界纪录:从最陡的铁路到最大的冰屋 Русский ru Швейцария: от самой крутой железной дороги до самого большого иглу طالع المزيدШвейцария: от самой крутой железной дороги до самого большого иглу

يرتبط الكثير من الأرقام القياسية العالمية في سويسرا بتضاريسها، وتحديدًا الجبال منها. فقد انبرت القدرات الهندسية السويسرية لتذليل مصاعب هذه الطبيعة العنيدة، سواءً بشقّ الطرق عبر التواءاتها أو على مرتفعاتها الشاهقة. وفي عام 2017، افتُتحت في قرية شتوس (Stoos)، وسط سويسرا، السكة الحديدية الأشدُّ انحدارًا في العالم ، إذ يبلغ أقصى انحدار لها 110 %، أي بزاوية ميلان تقارب 47 درجة. والعجيب أن العربات، ذات الشكل البرميلي، تدور لكي يبقى سطح مقاعدها مستويًا.

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وعلى بُعد 25 كيلومترًا فقط، على الشاطئ المقابل لبحيرة لوتسيرن ذات الجمال البديع، يقع جبل شتانزارهورن (Stanserhorn)، موطن تلفريك كابريو (CabriO)رابط خارجي ، وهو أول تلفريك في العالم تتألف مقصوراته من طابقين وسطح مكشوف... إنّ ركوبَه مغامرة تحبس الأنفاس!

مقصورة كابريو ذات الطابقين والسطح المكشوف تتجه نحو جبل شتانزارهورن، المُطلِّ على بحيرة لوتسيرن. KEYSTONE KEYSTONE

أمّا في زيرمات (Zermatt)، المنتجع السياحي الجبلي بغرب سويسرا، فيوجد نظام التلفريك ثلاثي الأسلاك الأعلى في العالم . وهنا ينبغي الحذر على كل من ي.ترهب المرتفعات. حيث يربط هذا النظام بين قمة جبل تروكينر شتيج (Trockener Steg)، على ارتفاع 2939 مترًا، وقمة جبل كلاين ماترهورن (Klein Matterhorn)، على ارتفاع 3883 مترًا. وخلال الرحلة التي تستغرق تسع دقائق، تتدلّى مقصورات الركّاب المعلقة بأسلاك على ارتفاع يناهز 198 مترًا. فيما يتضمن النظام أربع مقصورات، جميعها بأرضيات شفافة، يُمكن للعين الاستمتاع من خلالها بالمناظر الخلابة في الأسفل.

وتضمّ زيرمات أيضًا أكبر كوخ ذي قبة مصنوع من الثلجرابط خارجي ، وذلك بقطر داخلي يبلغ 12،9 مترا وارتفاع 10،6 أمتار. وقد تطلّب بناء الكوخ الجليدي عام 2016، ثلاثة أسابيع كاملة، و18 عامل بناء. حيث تمّ إنشاؤه حينها في إطار إحياء الذكرى السنوية العشرين لفندق إيغلو دورفرابط خارجي (قرية الأكواخ الجليدية). وكنتُ قد قضيت ليلة في الفندق المذكور، قبل بضع سنوات (عندما علِقتُ في زيرمات، ولم أستطع مغادرتها على إثر انهيار أرضي، ولكن تلك قصّة أخرى). كان إيغلو دورف مذهلًا للغاية، حيث تنتشر في جميع أركانه منحوتات جليدية جميلة، ولكن الغرفة كانت باردة جدًا. ومع ذلك، فقد كانت الإقامة في الفندق تجربة لن أنساها ما حييت!

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وفي كانتون فاليه أيضًا، يقع معلم مهيب آخر، هو سدُّ غراند ديكسانسرابط خارجي ، الذي يبلغ ارتفاعه 285 مترًا. وهو أعلى سدّ ثقليرابط خارجي (Gravity

dam)* في العالم،وسابع أعلى سدٍّ في العالمرابط خارجي ، والأعلى في أوروبا، على اختلاف أنواع السدود.

أمّا في كانتون تيتشينو، فيقع سدُّ فيرزاسكا، (المعروف رسميًّا باسم سدّ كونترا)، والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسيةرابط خارجي كونه“أعلى هيكل لممارسة هواية القفز بالحبل المطاطي ظهر في فيلم”. ففي بداية فيلم“العين الذهبية” (GoldenEye)، 1995، تُعرض لقطة تحبس الأنفاس عندما يقفز جيمس بوند، أو بالأحرى الممثل البديل واين مايكلز، من هيكل السدِّ البالغ ارتفاعه 220 مترًا.

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وعندما يتعلّق الأمر بشقِّ الطرق المباشرة عبر الجبال، فقد سبقت سويسرا غيرها بأشواط. ففيها النفق الأساسي للغوتهارد (Gotthard Base Tunnel)، وهو أطول نفق حديدي في العالم. وقد استغرق تشييد هذا النفق 17 عامًا، وافتُتح رسميًّا في عام 2016. وهو يتكوّن من نفقين، واحد لقطارات البضائع والآخر لنقل الركّاب والراكبات، وكلاهما بخطٍ واحد وبطول 57،1 كيلومترًا. ويربط النفقان بين قرية إيرستفيلد في كانتون أوري وقرية بوديو في كانتون تيتشينو. ويمثّل النفق الأساسي للغوتهارد أيضًا أعمق نفق حديدي في العالم، إذ يبلغ أقصى عمق له 2450 مترًا، وهو عمق يقارب أعمق المناجم على وجه الأرض. ويخلو هذا النفق من نظام للتهوية، حيث تصل درجة الحرارة داخله إلى 46 درجة مئوية.

المزيد المزيد لماذا يُعدّ النفق الأساسي للغوتهارد مهما جدا؟

تم نشر هذا المحتوى على 27 أغسطس 2023 الأهمية التاريخية والتجارية والسياسية لأطول نفق للسكك الحديدية في العالم.

طالع المزيدلماذا يُعدّ النفق الأساسي للغوتهارد مهما جدا؟

ومن الأنفاق السويسرية الأخرى التي حطَّمت الأرقام القياسية، نفق مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، الشهير في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية“سيرن”، قرب جنيف. وقد سجَّل المصادم، وهو نفق حلقي بقطر 27 كيلومترًا، الكثير من الأرقام القياسية في مجال الفيزياء. حيث إنه أقوى مسرِّع جسيمات في العالم، وصاحب أعلى درجة حرارة ناتجة عن الأنشطة البشرية في العالمرابط خارجي . وفي عام 2012، أعلن الفريق العلمي في المصادم عن تسجيل درجات حرارة تزيد عن خمسة تريليونات كلفن، وربما تصل إلى 5،5 تريليونات كلفن.

ويُتوقَّع أن يتفوَّق مصادم آخر على مصادم الهادرونات الكبير، وهو المصادم الدائري المستقبلي. إذ تُخطط الدول الأعضاء في سيرن إلى إنشاء نفق دائري بطول 90 كيلومترًا. وسيصدر القرار النهائي بشأن المشروع بعد عام 2028.

ومن أحدث الأرقام القياسية العالمية التي سُجِّلت بمشاركة سويسرية، هو الرقم القياسي الذي أُعلن عنه في 20 مارس من العام الجاري، حيث قطع قطار يعمل بخلايا وقود الهيدروجين، من صُنع شركة ستادلر السويسرية، مسافة 2803 كيلومترا دون الحاجة للتزوّد بالوقود أو إعادة الشحن. وجرت الرحلة القياسية، التي استغرقت 46 ساعة، في مركز اختبار في ولاية كولورادو الأمريكية. وتُعدُّ هذه هي المرة الثانية التي تدخل فيها شركة ستادلر موسوعة غينيس للأرقام القياسية. ففي عام 2021، سجَّل قطار يعمل بالبطارية الرقم القياسي لأطول رحلة دون إعادة الشحن، عندما قطع مسافة 224 كيلومترًا بشحنة واحدة.

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ولا تكتمل قائمة الأرقام القياسية السويسرية هذه دون ذكر إنجاز الطلبة الذي تحقق العام الماضي. وكانت النتيجة تسريع حركة سيارة كهربائية من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 0.956 ثانية، وهو رقم قياسي عالمي في تسريع سيارات السباق المصنوعة يدويًّا .

والظاهر أن الهيدروجين هو العنصر المفضل لدى النخبة الرائدة. فها هو المغامر السويسري بيرتران بيكار، الذي أكمل عام 2016 برفقة مساعده أندريه بورشبيرغ أول رحلة حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة شمسية ، يُعلن عن خطة للدوران حول العالم مرة أخرى في 2028. ويأمل بيكار هذه المرة أن يُكمل الرحلة في تسعة أيام فقط على متن طائرة تعمل بالهيدروجين. وكان المغامر السويسري قد سجَّل بالفعل رقمًا قياسيًّا عالميًّا، عندما قطع مع برايان جونز“أطول مسافة على متن منطادرابط خارجي” (40814 كيلومترًا).

وينحدر بيكار من عائلة تشتهر بتحطيم الارقام القياسية، حيث وصل أسلافه إلى أعماق وارتفاعات لم تطأها أقدام بشر.

المزيد المزيد عائلة بيكار.. من أعلى ارتفاع عن مستوى سطح البحر الى أعمق نقطة فيه

تم نشر هذا المحتوى على 24 مايو 2010 وفي الواقع، فقد مَنَحَ برتران بيكار كل الشّـرف لإسم عائلته. ففي عام 1999 نَجح في ثالث مُـحاولة، جنباً إلى جنب مع مساعد الطيران برايان جونز، في الطواف حول الكرة الأرضية لأول مرة من دون توقّـف على متن منطاد الهواء السّـاخن. وقد بدأت مَسيرة المِـنطاد المُسمى“مسبار برايتلينغ 3” Breitling Orbiter 3 في غرّة مارس من...

طالع المزيدعائلة بيكار.. من أعلى ارتفاع عن مستوى سطح البحر الى أعمق نقطة فيه

ففي عام 1931، صعد جدُّه أوغست بيكار، مصدر إلهام رسام الكاريكاتير البلجيكي هيرجيه عندما ابتكر شخصية البروفيسور كالكولس، برفقة بول كيبفير إلى ارتفاع 15،7 كيلومترا على متن منطاد هيدروجين، ليصبحا السبَّاقيْن في دخول طبقة الستراتوسفير ومشاهدة تقوُّس سطح الأرض. وبعد ثلاث سنوات، صعد التوأم جان، شقيق أوغست، وزوجته جينيت، على متن منطاد هيدروجين إلى ارتفاع 18 كيلومترًا تقريبًا، وأصبحت جينيت أول امرأة تدخل طبقة الستراتوسفير.

أما إبن أوغست (ووالد بيرتران بيكار)، جاك، فأصبح عالم محيطات ومهندسًا، وكان من أوائل من سبروا وسبرن أعماق المحيط المجهولة. ففي عام 1960، وصل جاك برفقة دون والش، الغواص في البحرية الأمريكية، إلى عمق حوالي 10916 مترًا على متن الغواصة تريست 2 (Trieste II)، ليسجّلا الرقم القياسي في الغوص إلى أعمق نقطة داخل غواصة مأهولة. وقد ظلَّ إنجازهما رقمًا قياسيًا دون منازع حتى عام 2019.

وفي حال نجحت خطة بيرتران بيكار بالسفر على متن طائرة تعمل بوقود الهيدروجين، فلربما يحتفل هو وفريقه بفتح أكبر زجاجة نبيذ في العالمرابط خارجي ، وهي زجاجة بارتفاع 4،17 مترًا صُنعت في عام 2014، بطلب مستورد سيارات سويسري للاحتفال بافتتاح فرع جديد لشركته. ومع أنَّ الزجاجة تستوعب نظريًا 3094 لترًا (4125 زجاجة نبيذ قياسية)، فإنه ليس من الواضح بعد، إن كانت تحتوي على النبيذ حقًّا.

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* السد الثقلي، هو السد المشيّد من

الخرسانة

أو الحجر، والمصمم لاحتواء الماء باستخدام وزن المادة ومقاومتها ضد الأساس لمقاومة الضغط الأفقي للمياه التي تدفع ضدها. يتم تصميم السدود الثقلية بحيث يكون كل جزء من أجزائها مستقرًا ومستقلًا عن أي جزء آخر.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم



لماذا يُعدّ النفق الأساسي للغوتهارد مهما جدا؟

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