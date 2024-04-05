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بلينكن:إذا لم تغير إسرائيل سلوكها في غزة فسياستنا ستتغير

4/5/2024 6:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل/PNN-قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن تتوقع أن تعلن إسرائيل عن خطوات لحماية المدنيين وعاملي الإغاثة في غزة، محذراً أنه "إذا لم تحدث تغييرات ضرورية، فسياستنا ستتغير".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"في بروكسل.

وأدان بلينكن بشدة مقتل 7 موظفين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" للمساعدة الدولية بقصف إسرائيلي، واصفاً الضحايا بـ "الأبطال".

وقال بليكين: "نتوقع من إسرائيل أن تعلن على الفور عن خطوات ملموسة ومفصلة وقابلة للقياس لحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية".

وأضاف بلينكن: "إذا لم نشهد التغييرات الضرورية في غزة، فسيكون هناك تغيير في سياستنا".

ولفت إلى أن الهجوم على موظفي المطبخ المركزي العالمي لم يكن الأول ولكن يجب أن يكون الأخير، مؤكداً على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

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