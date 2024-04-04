الشطرنج يتعاقد مع المدرب العالمي فلاديمير أكوبيان لتدريب منتخب الرجال

تعاقد اتحاد الإمارات للشطرنج، مع المدرب العالمي الأستاذ الدولي الأرميني فلاديمير أكوبيان، لتولي تدريب منتخب الرجال، في إطار استراتيجية الاتحاد للتحضير للأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه الإمارات عام 2028.

ووقع سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد على عقد المدرب بحضوره شخصيا أمس الأربعاء بمقر الاتحاد بدبي.

وأكد سلطان الطاهر أن التعاقد مع الأرميني فلاديمير أكوبيان جاء بعد مناقشة ملفات عدد من المدربين، وجاء اختيار المدرب نظرا لخبراته الطويلة وسيرته الذاتية التي تظهر قدراته على تحقيق طموحاتنا وما نريد الوصول إليه في هذه المرحلة.

وقال : يأتي هذا التعاقد ضمن خطط واستراتيجية الاتحاد، لدعم منتخب الرجال بأحد المدربين المتميزين، ورفع المستوى الفني للاعبين، بحثا عن إنجازات جديدة للعبة في المحافل الخارجية، كما تعد خطوة جديدة نحو المستقبل في إعداد لاعبينا إلى الأولمبياد العالمي للشطرنج الذي تستضيفه الدولة عام 2028.

ويعد أكوبيان من المدربين المعروفين في عالم الشطرنج، ويملك تاريخا طويلا من البطولات منذ صغره، حيث سبق له الفوز ببطولة العالم تحت 16 سنة بعمر 14 عاما، كما فاز ببطولة العالم تحت 18 سنة بعمر 16 عاما، وفاز ببطولة العالم للشطرنج للشباب في عام 1991، وبطولة أرمينيا للشطرنج في عامي 1996 و1997، ولعب ضمن المنتخب الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشطرنج في 2006، متفوقا على المنتخبين الصيني والأمريكي، كما لعب ضمن المنتخب الأرميني الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج العالمية للفرق في 2011.

وأكد الطاهر أن المدرب سيبدأ المهمة مع المنتخب للاستعداد للأولمبياد العالمي للشطرنج في بودابست بالمجر خلال الفترة من 10 إلى 23 سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، المقررة في بانكوك وتشونبوري بتايلاند خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر المقبل بالإضافة إلى بطولات آسيا الفردية، كما سيقوم بالإشراف على مدربي الاتحاد ومتابعة خطط وبرامج مدربي الأندية للاعبين.

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