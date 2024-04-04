استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين في بيت حانون

استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين في بيت حانون
التاريخ
4/4/2024 10:10:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مراسل الجزيرة استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي.
MENAFN04042024000208011052ID1108059450
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.