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استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين في بيت حانون

4/4/2024 10:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مراسل الجزيرة استشهاد مسعف وإصابة 3 آخرين أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي.













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