من الدببة إلى المياه الجوفية..الملوّثات الأبدية خطر بيئي جسيم

رغم كونها لم تكن موجودة قبل قرن، باتت الفاعلات بالسطح الفلورية (PFAS)، المعروفة بـ"الملوّثات الأبدية"، تشكّل خطراً بيئياً جسيماً، إذ يمتد تأثيرها الملوّث من المياه الجوفية إلى ثلوج القطب الجنوبي مروراً ببيض السلاحف، فيما يتنامى القلق بشأن سميتها المحتملة.

وتتزايد الدعاوى القضائية والضوابط التنظيمية التي تستهدف هذه المركّبات المعروفة بالـ"بولي فلورو ألكيل" (PFAS)، وقد أصبحت فرنسا أحدث دولة تفكر في فرض قيود جديدة صارمة على هذه المواد الكيميائية الطويلة الأمد.

ويُقدّم الخميس نائب فرنسي مشروع قانون لمعالجة ما يسميه "الطوارئ الصحية" التي يفرضها التعرض لهذه "الملوّثات الأبدية" في البيئة.

وتُستخدم هذه المواد على نطاق واسع في الحياة اليومية، وهي صلبة للغاية، وبطيئة جداً في التحلل، وقد رُصدت في المياه والهواء والأسماك والتربة في أقصى أقاصي الأرض.

وقال المتخصص في التلوث البيئي في معهد الأبحاث الفرنسي لعلوم المحيطات (IFREMER) يان أمينو "لم يفلت أي نظام بيئي" من هذه الملوّثات.

وهو أمضى ست سنوات في فحص سمك التونة من المحيطين الهندي والهادئ، وكبد الدلافين من خليج بسكاي، وعينات من مزارع المحار الفرنسية.

وقال الباحث لوكالة فرانس برس "لا أعتقد أنني رأيت عينة واحدة خالية من الملوثات المشبعة بالفلور".

- تلوث بحري -

وقد طُوّرت هذه الجزيئات - وأشهرها تلك التي أدت إلى ظهور مادة التفلون غير اللاصقة - بعد الحرب العالمية الثانية لمنح التغليف والدهانات والطلاءات مقاومة استثنائية للماء أو الحرارة.

وأوضح أمينو أن هذه النوعية بالذات تمثل مشكلة خاصة للمحيطات.

وقال "كونها مركّبات عنيدة- أي أنها لا تتحلل وقادرة على التحرك- ينتهي بها الأمر في البيئة البحرية، التي تكون دائما في نهاية المطاف وعاء للتلوث".

وقالت دراسة نشرتها في يناير الماضي الجمعية الكيميائية الأميركية، وهي منظمة علمية غير ربحية، إنه تم اكتشاف ملوثات PFAS في المحيط المتجمد الشمالي على عمق 914 متراً.

وقد فحص معهد الأبحاث الفرنسي لعلوم المحيطات أخيراً النظام الغذائي لاثنين من الأسماك - قاروص البحر وسمك موسى - في مصب نهر السين في فرنسا واكتشف أن الفاعلات بالأسطح الفلورية PFAS منتشرة في جميع أنحاء السلسلة الغذائية.

وثبت وجود "الملوّثات الأبدية" على طول السلسلة، بدءاً من العوالق الحيوانية الصغيرة التي تأكلها المحار، والتي تستهلكها الأسماك الأصغر حجماً وفي النهاية الحيوانات المفترسة الأكبر حجماً.

وأثبتت دراسة أجريت عام 2022 في أستراليا انتقال مركّبات PFAS من إناث السلاحف إلى نسلها حتى قبل الولادة، بينما وجدت أبحاث أخرى آثاراً لهذه المواد الملوّثة في كبد الدب القطبي والطيور والفقمات وحيوانات أخرى.

وقد أظهرت مجموعة واسعة من الأبحاث العلمية مدى انتشار الفاعلات بالسطح الفلورية في الطبيعة، ولكن كان من الصعب تحديد الأضرار المحتملة على البشر والكوكب بشكل نهائي.

قبل أكثر من 20 عاماً، خلصت دراسة أجريت في الولايات المتحدة إلى أنه بمجرد دخول "الملوّثات الأبدية" إلى الجسم، قد تكون قادرة على الوصول إلى دماغ الفقاريات والتأثير على الجهاز العصبي.

- خلطة كيميائية -

وقد أظهرت الدراسات منذ ذلك الحين أن التعرض لبعض مركّبات PFAS (وعددها يفوق أربعة آلاف)، قد تكون له آثار صحية خطرة على البشر والحيوانات.

ويثير الموضوع قلقاً متزايداً، إذ طلب عالم البيئة الفرنسي النائب نيكولا تييري من المشرعين حظر الفاعلات بالسطح الفلورية اعتباراً من عام 2025 إذا كانت هناك بدائل لها.

ويدرس الاتحاد الأوروبي فرض حظر شامل على مستوى أوروبا على هذه المركّبات اعتباراً من عام 2026، بينما ستحظر نيوزيلندا استخدامها في مستحضرات التجميل بحلول عام 2027.

ومطلع الشهر الجاري، وافقت محكمة أميركية على تسوية قضائية قبلت فيها شركة "ثري ام" 3M بدفع مليارات الدولارات بسبب استخدامها "الملوثات الأبدية" في إمدادات المياه العامة.

وفي فبراير، أشارت هيئات ناظمة أميركية إلى إن المواد التي تحتوي على مركّبات الـPFAS لن تُستخدم في تعبئة الفشار المخصص لأفران الميكروويف أو الأطعمة الدهنية الأخرى.

وقال أمينو إن تحديد الأضرار المحتملة طويلة المدى للتعرض لهذه "الملوّثات الأبدية" أمر صعب عند النظر في مثل هذا الخليط من المواد الكيميائية، والتي ترتبط في كثير من الأحيان بأسرار صناعية.

وأشار إلى أن ما يعرفه العلماء "ليس سوى قمة جبل الجليد".

وأوضح الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي بيار لابادي أن فحص المجموعة الكاملة للمواد الكيميائية أمر بالغ الأهمية لفهم تأثيرها على الطبيعة بشكل أفضل.

وقال "لا يتعرض الكائن البري أبداً لمادة واحدة من الفاعلات بالسطح الفلورية، بل لخلطة" من هذه المركّبات.