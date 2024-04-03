الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الاستاذ ياسر نشوان

MENAFN - Al Wakeel News)خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الاستاذ ياسر نشوان .وقال احد تلاميذه لـ "الوكيل الإخباري" ان الفقيد كان يعمل مدرس للغة الانجليزية في مدارس مخيم الوحدات وتوفي يوم أمس اثر صراع مع المرض .

ونعت الهيئتان التدريسية والإدارية في مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الأولى الأستاذ ياسر نشوان، وقالت في نص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "وإذ نحن ننعى الأستاذ الفاضل، نستذكر سنواته الطويلة في العطاء والإخلاص والتفاني في خدمة أبنائنا الطلبة اللاجئين في مخيم الوحدات، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويجزيه الخير والثواب عما قدمه من خدمات جليلة للطلبة ولأبناء المخيم."

ونعاه العديد من طلابه وأقاربه، مستذكرين حسن أخلاقه وطيب أثره.

تم دفن ياسر بمقبرة سحاب واقامة بيت عزاء له

انا لله وانا اليه راجعون