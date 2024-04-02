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«الذيد» يتوج الفائزين في رمضانية السباحة

4/2/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتم نادي الذيد بطولة السباحة الرمضانية المجتمعية، التي نظمها في مسبح نادي الذيد ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني لنادي الذيد الخامس. وتضمنت مشاركة عدة فئات عمرية، وتوج سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وخليفة مبارك دلموك الكتبي رئيس اللجنة الثقافية بنادي الذيد، الفائزين، وأسفرت نتائج البطولة عن فوز كل من: في الفئة العمرية من 40 حتى 50 سنة جاء بالمركز الأول قيس الرصاصي، وفي الفئة العمرية من 30 حتى 40 سنة، حقق عمرو حامد المركز الأول، وفي الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة، جاء في المركز الأول سهيل سعيد بن هويدن.

وفي فئة 15 سنة، حقق المركز الأول أحمد سامح، والثاني كنان العلي، وفي فئة العمرية من 13 إلى 14 سنة، حقق محمد بن شوين الكتبي المركز الأول. وفي فئة تحت 10 سنوات، حل علي سهيل الكتبي في المركز الأول، وفي فئة 11 حتى 12 سنة، حقق المركز الأول هلال معاذ.

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