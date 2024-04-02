Tuesday, 02 April 2024 10:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((خيوط المعازيب)).. عمل ذهبي

4/2/2024 2:36:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
«اللي ظلم واللي قسى
عايش حياته بألف خير
واللي سقى نخل الحسا
ينام وفراشه حصير»
مع هذه الكلمات الجميلة التي لحنها وغناها الفنان رابح صقر والتي كتب كلماتها الرائعة خالد العرض، عشنا قصة جميلة ومحبوكة لمسلسل «خيوط المعازيب»، قصة الفنان القدير حسن العبدي، والإشراف على ورشة الكتابة المخرجة والكاتبة ورئيسة جمعية السينما السعودية هناء العمير، وضمت ورشة الكتابة: محمد البشير، عباس الحايك، أسامة القس، عبدالمحسن الضبعان، ويونس البطاط، وورشة النص لجعفر، شارك فيها: عمران موسى، ابراهيم الحساوي (أبو عبدالله)، وعبدالمحسن النمر، وحرص صاحب القصة حسن العبدي على أن يكون مدقق اللهجة الحساوية والمراجعة التاريخية، بالإضافة إلى مستشار ثقافي للسيناريو والحوار محمد البشير.
العمل من إنتاج «الصدف» لحسن عسيري و«نون فن» لإبراهيم الحساوي، وشارك فيه نخبة من النجوم المعروفين، كذلك أسماء جديدة تشارك وللمرة الأولى، وهو من بطولة: عبدالمحسن النمر (أبو عيسى)، ابراهيم الحساوي (جاسم)، ريم ارحمة (بدرية)، فيصل الدوخي (رويشد)، سعيد قريش (بو أحمد)، سمير الناصر (أبو موسى)، علي الشهابي (معتوق)، فارس الخالدي (أبو عثمان)، دانة آل سالم (مريومة)، راضي مهنا (بو راضي)، راشد الورثان (ابو سويلم) عبدالله عسيري (بوعلون راعي القهوة)، جميل الشايب، سالم الخزيم (صميدح)، بالاضافة إلى النجوم الشباب محمد عبدالخالق، ياسر عماد، عبدالرحمن الخليفة، أسامة محمد، حسن الحرز (حسين)، عبدالله العثمان، ولأول مرة الفنانات لبنى عبدالحميد، آمال الرمضان، مريم حسين، إرم فيصل، رقية الجاسم، والعمل تقاسم على إخراجه كل من عبدالعزيز الشلاحي في الحلقات الـ 9 الأولى وبقية الحلقات لمناف عبدال.
المسلسل يتحدث عن حقبة تاريخية في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، والقصة تحكي عن حياكة البشوت وظلم المعزب «بوعيسى» للصبيان وجشعه تجاه أهل القرية وصراع المزارعين على الماء لسقي النخيل.
ودخول المصنع لنسج وحياكة البشوت آنذاك، ولتنفيذ هذا العمل الضخم كان لابد من بناء مدينة كاملة للمسلسل بمساحة 22 ألف متر مربع من الخمسينيات إلى السبعينيات.
العمل بشكل عام كان جميلا من جميع النواحي الفنية، بالإضافة إلى لهجة أهل الحسا الجميلة والعفوية في الوقت نفسه، حيث إنه ابتعد عن المشاهد الجريئة والصادمة والابتذال، كما تفعل اغلب الأعمال من أجل «الترند»!
أداء الفنانين الكبار مع الممثلين الشباب أشبه بالمباراة بين الفريقين، كل شخصية أخذت صبغتها من جانب الفنان نفسه، الطيب والشرير، المحب والحاقد.
المشاركون في العمل كان الإبداع حليفهم في تجسيد أدوارهم، فعبدالمحسن النمر أجاد تجسيد دور (بوعيسى) «الشرّي» رغم ان المشاهد تعود عليه بأدوار طيبة، فالنمر فنان كبير أضاف للدور بأدواته الاحترافية العالية، كذلك إبراهيم الحساوي بشخصية جاسم المكسور من زوجته وحرمانه من حبها وحب ابنه، فالحساوي دائما يعتبر «جوكر» لأي عمل، أما ريم أرحمة كعادتها متألقة وتلونت في شخصية (بدرية) الطيبة إلى الحقودة، وفيصل الدوخي فنان بمعنى الكلمة حيث تقمص شخصية (رويشد) بإتقان شديد، وسعيد قريش أضاف للعمل بتواجده من خلال شخصية (بو أحمد)، أما «ملح المسلسل» فكان الفنان علي الشهابي من خلال شخصية (معتوق) العاشق والمحب وصاحب النكتة، وجميل الشايب أدى دوره بشكل جميل وكان الند والحاقد لجاسم.
هناك نجوم شباب قادمون بقوة في هذا العمل، وهم: عبدالله العثمان الذي يجسد شخصية (خليفة)، أسامة الناصر بشخصية (أحمد)، وحسن الحرز الذي جسد شخصية حسين «صبي المعزب»، ياسر عماد بشخصية «عيسى ولد المعزب» وهو صاحب كاريزما عالية في المسلسل.
ومن النجوم الشباب الذين أبدعوا وأجادوا بأدوارهم التي قدموها بتلقائية عالية هم عبدالرحمن الخليفة بدور «جواد المطرب» الذي أمتعنا بصوته وعفويته الجميلة وأداء كبير لممثل صغير.
وأيضا النجم القادم بقوة محمد عبدالخالق الذي قدم دور «فرحان ولد جاسم» بشكلين مختلفين، كشكل خارجي وشكل للشخصية وتصاعدها الدرامي الجميل.
كذلك الممثلات اللواتي يشاركن في هذا المسلسل حظهن كبير في تقديم أنفسهن لاول مرة خصوصا لبنى عبدالحميد (أم أحمد) التي أمتعتنا بلهجتها الحساوية القح وأدائها الجديد، وأيضا آمال الرمضان زوجة رويشد التي لعبت شخصية مركبة في العمل.
الإخراج كان البطل للعمل سواء عبدالعزيز الشلاحي بالتسع حلقات أو المخرج المميز مناف عبدال الذي من الواضح انه اشتغل على أداء الفنانين بحكم خبرته واشتغاله بالدراما.. فشكرا لفريق عمل «خيوط المعازيب».. عمل محيوك بالذهب.

MENAFN02042024000130011022ID1108050401

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث