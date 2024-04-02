((خيوط المعازيب)).. عمل ذهبي

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشار جاسم الكندري
«اللي ظلم واللي قسى
عايش حياته بألف خير
واللي سقى نخل الحسا
ينام وفراشه حصير»
مع هذه الكلمات الجميلة التي لحنها وغناها الفنان رابح صقر والتي كتب كلماتها الرائعة خالد العرض، عشنا قصة جميلة ومحبوكة لمسلسل «خيوط المعازيب»، قصة الفنان القدير حسن العبدي، والإشراف على ورشة الكتابة المخرجة والكاتبة ورئيسة جمعية السينما السعودية هناء العمير، وضمت ورشة الكتابة: محمد البشير، عباس الحايك، أسامة القس، عبدالمحسن الضبعان، ويونس البطاط، وورشة النص لجعفر، شارك فيها: عمران موسى، ابراهيم الحساوي (أبو عبدالله)، وعبدالمحسن النمر، وحرص صاحب القصة حسن العبدي على أن يكون مدقق اللهجة الحساوية والمراجعة التاريخية، بالإضافة إلى مستشار ثقافي للسيناريو والحوار محمد البشير.
العمل من إنتاج «الصدف» لحسن عسيري و«نون فن» لإبراهيم الحساوي، وشارك فيه نخبة من النجوم المعروفين، كذلك أسماء جديدة تشارك وللمرة الأولى، وهو من بطولة: عبدالمحسن النمر (أبو عيسى)، ابراهيم الحساوي (جاسم)، ريم ارحمة (بدرية)، فيصل الدوخي (رويشد)، سعيد قريش (بو أحمد)، سمير الناصر (أبو موسى)، علي الشهابي (معتوق)، فارس الخالدي (أبو عثمان)، دانة آل سالم (مريومة)، راضي مهنا (بو راضي)، راشد الورثان (ابو سويلم) عبدالله عسيري (بوعلون راعي القهوة)، جميل الشايب، سالم الخزيم (صميدح)، بالاضافة إلى النجوم الشباب محمد عبدالخالق، ياسر عماد، عبدالرحمن الخليفة، أسامة محمد، حسن الحرز (حسين)، عبدالله العثمان، ولأول مرة الفنانات لبنى عبدالحميد، آمال الرمضان، مريم حسين، إرم فيصل، رقية الجاسم، والعمل تقاسم على إخراجه كل من عبدالعزيز الشلاحي في الحلقات الـ 9 الأولى وبقية الحلقات لمناف عبدال.
المسلسل يتحدث عن حقبة تاريخية في منطقة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، والقصة تحكي عن حياكة البشوت وظلم المعزب «بوعيسى» للصبيان وجشعه تجاه أهل القرية وصراع المزارعين على الماء لسقي النخيل.
ودخول المصنع لنسج وحياكة البشوت آنذاك، ولتنفيذ هذا العمل الضخم كان لابد من بناء مدينة كاملة للمسلسل بمساحة 22 ألف متر مربع من الخمسينيات إلى السبعينيات.
العمل بشكل عام كان جميلا من جميع النواحي الفنية، بالإضافة إلى لهجة أهل الحسا الجميلة والعفوية في الوقت نفسه، حيث إنه ابتعد عن المشاهد الجريئة والصادمة والابتذال، كما تفعل اغلب الأعمال من أجل «الترند»!
أداء الفنانين الكبار مع الممثلين الشباب أشبه بالمباراة بين الفريقين، كل شخصية أخذت صبغتها من جانب الفنان نفسه، الطيب والشرير، المحب والحاقد.
المشاركون في العمل كان الإبداع حليفهم في تجسيد أدوارهم، فعبدالمحسن النمر أجاد تجسيد دور (بوعيسى) «الشرّي» رغم ان المشاهد تعود عليه بأدوار طيبة، فالنمر فنان كبير أضاف للدور بأدواته الاحترافية العالية، كذلك إبراهيم الحساوي بشخصية جاسم المكسور من زوجته وحرمانه من حبها وحب ابنه، فالحساوي دائما يعتبر «جوكر» لأي عمل، أما ريم أرحمة كعادتها متألقة وتلونت في شخصية (بدرية) الطيبة إلى الحقودة، وفيصل الدوخي فنان بمعنى الكلمة حيث تقمص شخصية (رويشد) بإتقان شديد، وسعيد قريش أضاف للعمل بتواجده من خلال شخصية (بو أحمد)، أما «ملح المسلسل» فكان الفنان علي الشهابي من خلال شخصية (معتوق) العاشق والمحب وصاحب النكتة، وجميل الشايب أدى دوره بشكل جميل وكان الند والحاقد لجاسم.
هناك نجوم شباب قادمون بقوة في هذا العمل، وهم: عبدالله العثمان الذي يجسد شخصية (خليفة)، أسامة الناصر بشخصية (أحمد)، وحسن الحرز الذي جسد شخصية حسين «صبي المعزب»، ياسر عماد بشخصية «عيسى ولد المعزب» وهو صاحب كاريزما عالية في المسلسل.
ومن النجوم الشباب الذين أبدعوا وأجادوا بأدوارهم التي قدموها بتلقائية عالية هم عبدالرحمن الخليفة بدور «جواد المطرب» الذي أمتعنا بصوته وعفويته الجميلة وأداء كبير لممثل صغير.
وأيضا النجم القادم بقوة محمد عبدالخالق الذي قدم دور «فرحان ولد جاسم» بشكلين مختلفين، كشكل خارجي وشكل للشخصية وتصاعدها الدرامي الجميل.
كذلك الممثلات اللواتي يشاركن في هذا المسلسل حظهن كبير في تقديم أنفسهن لاول مرة خصوصا لبنى عبدالحميد (أم أحمد) التي أمتعتنا بلهجتها الحساوية القح وأدائها الجديد، وأيضا آمال الرمضان زوجة رويشد التي لعبت شخصية مركبة في العمل.
الإخراج كان البطل للعمل سواء عبدالعزيز الشلاحي بالتسع حلقات أو المخرج المميز مناف عبدال الذي من الواضح انه اشتغل على أداء الفنانين بحكم خبرته واشتغاله بالدراما.. فشكرا لفريق عمل «خيوط المعازيب».. عمل محيوك بالذهب.
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