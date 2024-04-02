إخماد حريق قارب في مارينا دبي

أخمدت فرق الدفاع المدني بدبي، حريقاً شب في قارب بمنطقة المارينا، بعد تلقيها بلاغاً من أحد الأشخاص الذين شهدوا اندلاع الحريق.

وهرعت فرق الإطفاء من مركز دبي هاربر كمستجيب أول وجهة اختصاص على الفور إلى مكان الحريق، محققة زمن استجابة مقداره 6 دقائق، حيث تبين أن الحريق قد شب في يخت وهو حادث متوسط حيث تم إخماده والسيطرة عليه دون وقوع أضرار بشرية.

ولم تستغرق عملية إطفاء الحريق زمناً طويلاً، حيث وردت إشارة من قائد الفريق تفيد بأن فريقه أخضع اليخت للتبريد قبل تسليمه للجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة.





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