دويكات: السلطة الوطنية لم تغادر قطاع غزة وتؤدي واجبها الوطني تجاه أهلنا المنكوبين هناك

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن السلطة الوطنية لم تغادر قطاع غزة وتؤدي واجبها الوطني والتزاماتها الأخلاقية تجاه شعبنا بتقديم المساعدات لأهلنا المحاصرين المظلومين والمنكوبين في القطاع من خلال حملة الواجب الوطني وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس.

وأوضح دويكات في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن اللواء ماجد فرج التزام بحمل هذه المهمة الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية، إلا أن بعض المغرضين ومن يدعون الحرص على مصالح الوطن قاموا بحملة تشكيك وتشويه لهذا الجهد الوطني، في الوقت الذي يرتقي فيه الشهداء من المكلفين بتقديم المساعدات لأبناء شعبنا

في قطاعنا الحبيب وكان آخرهم الضابطان عبد الفتاح المصري وعبد الله البربري، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول غايات وأهداف هؤلاء المغرضين والتي تتعارض تماما مع أخلاقنا الوطنية .

وأضاف: في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات الحرة من أبناء شعبنا بضرورة التلاحم والوحدة لتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي المجرم الذي يسعى إلى تعزيز الانقسام وتغذية نار الفتنة في مجتمعنا الفلسطيني، نجد من يدفع الأمور بإتجاه الفتنة والصراع الداخلي، تنفيذا لأجندات مشبوهة هدفها العبث بساحتنا الداخلية خدمة لأهداف الاحتلال.

وأكد أن الأمن الفلسطيني يؤدي واجبه الوطني والأخلاقي في حماية الجبهة الداخلية من أيدي العابثين والحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم وحقوقهم من خلال محاربة مظاهر الفوضى والفلتان التي تثقل كاهل شعبنا وتزيد من معاناته التي يسببها المحتل البغيض.

وشدد دويكات على أن من يطلق النار على أخيه الفلسطيني يساهم في تنفيذ أجندة الاحتلال التي تغذي الفوضى والفلتان، فليس وطنيا من يلحق الأذى بأبناء شعبه ويعتدي على ممتلكاته ويخون ويكفر على هواه ويعطي لنفسه الحق بمنح الآخرين شهادات في الوطنية.

ومن جهة أخرى، سلط اللواء دويكات الضوء على ما يحدث من فوضى وفلتان في بعض المدن الفلسطينية واستهداف أجهزة الأمن، مؤكدا حرص الأجهزة الأمنية على عدم الانجرار خلف الغايات والأهداف التي يسعى البعض إلى تحقيقها من خلال إغراق الساحة الفلسطينية في مستنقع الفوضى والفلتان من خلال استهداف المؤسسات الوطنية، كما جرى في بلدية دير الغصون، ومركز شرطة عنبتا وبعض مواقع الأمن في مدينة طولكرم، وما جرى من أحداث سابقة في محافظة جنين، مشددا أن قوى الأمن قادرة على إنهاء هذه الظواهر التي لا تخدم سوى الاحتلال وأجنداته المشبوهة .

وتابع: الشعرة التي تفصل بين الحرص والحسم لازال الأمن الفلسطيني يحافظ عليها، وقد تحمل كل هذه التعديات ليس ضعفا وإنما حرصا على مصالحنا الوطنية وخدمة للأهداف النبيلة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا دويكات، أبناء شعبنا إلى رفض جميع ظواهر الفوضى والفلتان والوقوف صفا واحدا خلف القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن المؤسسة الأمنية ماضية في أداء واجبها الوطني حماية للجبهة الداخلية وتحقيقا للأمن والأمان والتصدي لكل العابثين بأمن الوطن ومصالح المواطنين.