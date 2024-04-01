احتدام تحركات الجمهوريين لحظر اللحوم المصنعة في المعامل الأمريكية

يسعى مشرعون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى كبح تطوير لحوم التونا وألوان أخرى من البروتين الحيواني المصنعة معملياً، أي داخل المعمل، ليتخذوا بذلك موقفاً ضد تكنولوجيا غذائية حديثة يدعمها مستثمرون مثل بيل غيتس وجيف بيزوس.

وقدم جمهوريون في سبع ولايات على الأقل، تشريعات منذ بداية العام، ترمي إلى حظر مبيعات أو توزيع اللحوم المصنعة معملياً، وهي نوع من أنواع البروتين الصالح للأكل ولكنه مصنوع من خلايا حيوانية.

وحصل المنتج الأول، وكان لحوم دجاج مُصنعة معملياً، على موافقة فيدرالية في العام الماضي باحتسابها آمنة للاستهلاك البشري، ولم تكن مُتاحة إلا في مطعم حاصل على تصنيف ميشلان في سان فرانسيسكو، ومطعم آخر في ولاية واشنطن تعود ملكيته إلى الطاهي خوسيه أندرياس.

ومع ذلك، صارت اللحوم المزروعة في المختبر مشكلة ذات صلة باللحوم الحمراء تقضّ مضاجع الساسة، واستغل بعض المحافظين مثل رون دي سانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، اللحوم المُصنعة لشن هجمات ضد الأجندة السياسية لليبراليين وتُدعى ((ووك)) (استيقظ)، وربطها آخرون بالمخاوف إزاء اللقاحات.

وقال باد هالسي، الممثل عن ولاية تينيسي، في جلسة استماع للجنة فرعية عُقدت في الشهر الماضي عن التشريع الخاص باللحوم المُصنعة: ربما يود بعضهم تناول الحشرات مع بيل غيتس، ولكني لست منهم.

وتابع هالسي، دعماً لحظر زراعة اللحوم المُصنعة معملياً، أعتقد بأن قانون نورمبرج تم إعداده وصوغه بالكامل كي لا يتم إجراء اختبارات على البشر بوساطة منتجات وتجارب جديدة من دون خضوعها أولاً للتجربة ومعرفة ما الذي قد تسببه، وأردف: مررنا لتونا بجائحة فيروس كورونا بجرعات تجريبية كان بها كثير من المشكلات التي لا يرغب أحد في التحدث عنها.

وبعث كونغرس فلوريدا في مارس بتشريع يحظر بيع اللحوم المُصنّعة معملياً إلى دي سانتيس، الذي قال في فبراير: لن نأكل اللحوم المزيفة، وإن ذلك لا يجدي نفعاً. ورفضت ناطقة بلسان الحاكم التعليق عمّا إذا كان سيوقع مشروع القانون.

ويأتي تشريع الولاية الأمريكية بعد خطوة مماثلة في إيطاليا، التي حظرت زراعة اللحوم، أو إنتاج اللحوم المُصنّعة معملياً، في قانون قدّمته الحكومة اليمينية التي تتزعمها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني. ومع ذلك، قد يواجه القانون تحديات قضائية في داخل الكتلة، إذ فشلت روما في الامتثال لإجراءات السوق المُوحّدة للاتحاد الأوروبي.

وذكر بول شابيرو، الرئيس التنفيذي لشركة ((بيتر ميت)) التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها وتنتج ألواناً بديلة من البروتين أن بعض الأشخاص يرغبون في قتل هذا الرضيع في مهده، لافتاً إلى أن دولاً أخرى تأخذ الصناعة الوليدة على محمل الجد.

وأصدرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية خطة زراعية خمسية في سنة 2022، اشتملت على تبني اللحوم المُصنّعة معملياً.

وقال شابيرو: بدأ الناس في مجال الأمن القومي يتساءلون: هل سنسمح لآسيا بالفوز في ميدان التكنولوجيا الغذائية المستقبلية؟

ومثلما كان الوضع في إيطاليا، ينطوي رد الفعل الأمريكي السلبي ضد اللحوم المُصنّعة معملياً على رسائل سياسية وحمائية محلية، وقرر أصحاب مزارع الأبقار والمزارعون دعم قوانين حظر اللحوم المُصنّعة معملياً التي تقدمها الولايات، وحصل تشريع ولاية أيوا الذي يتضمن حظراً جزئياً للحوم المُصنّعة معملياً، على دعم صناعات لحوم الخنزير والذرة وفول الصويا العاملة في الولاية.

وواجهت اللحوم المصنعة معملياً تساؤلات أيضاً عما إذا كانت مشابهة للحوم التقليدية. وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي أن اللحوم المُستزرعة من الخلايا لا يمكن احتسابها مماثلة للأغذية ذات المصدر الحيواني، الذي يهدفون إلى استبداله في نهاية المطاف، ويعود ذلك في الأساس إلى الاختلافات في جودة الغذاء.

ودفعت شركات اللحوم المُصنّعة معملياً بخضوعها لتدقيق شديد من إدارة الغذاء والدواء ووزارة الزراعة الأمريكيتين قبل السماح بتناول هذه المنتجات، ولكن يعد شون إدجيت، كبير المسؤولين القانونيين لدى شركة ((أبسايد فودز)) للحوم المُصنّعة معملياً، التشريعات المُقترحة في الولايات مفاجئة وقصيرة النظر، وتُعد ((أبسايد فودز)) إحدى الشركتين اللتين فازتا بموافقة حكومية في العام الماضي من أجل بيع لحوم الدجاج المُصنّعة معملياً.

وذكر إدجيت أن هذه القوانين تتسم بشفافة في ما يتعلق بالحافز وراءها، وهو حماية الصناعة التقليدية المهمة للولاية، ولا يختلف أحد على هذا، وأضاف: إن الطريقة التي يحمون بها الصناعة القائمة إنما هي أيضاً خيار للمستهلكين.

وأشار إدجيت إلى ازدياد الطلب العالمي على اللحوم، لافتاً إلى أن الزراعة التقليدية لا يمكنها تلبية الطلب وحدها، وأسهب: لطالما نظرنا إلى أنفسنا باحتسابنا بديلاً، ولا يتعلق الأمر بوضع حد للحوم التقليدية، وإنما يتعلق بإيجاد بدائل.

وجمع قطاع اللحوم المُصنعة معملياً 896 مليون دولار من المستثمرين في سنة 2022، لتحصل الصناعة على ما مجمله 2.8 مليار دولار منذ سنة 2016، بحسب آخر التقديرات الصادرة عن منظمة ((ذا غود فود إنستيتيوت)) غير الهادفة للربح وتدافع عن البروتينات البديلة.

وحصلت ((أبسايد فودز)) التي تتخذ من مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا مقراً لها، في سنة 2022، على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من ((تيماسيك)) وصندوق أبوظبي للتنمية، و((بيلي غيفورد)) و((سوفت بنك)) وبيل جيتس وجون دوير، رئيس مجلس إدارة ((كلاينر بيركنز))، وتعهد صندوق بيزوس الخيري للأرض الذي يموّله جيف بيزوس، مؤسس ((أمازون))، هذا الشهر، بمبلغ 60 مليون دولار للبحث الأكاديمي وتطوير البروتينات البديلة، التي تشمل أيضاً اللحوم الوهمية المصنوعة من النباتات، مثل: البازلاء، وفول الصويا.

وقال شابيرو: لديك صناعة لحوم تخشى الابتكار وتسعى إلى الضغط على المشرعين لحظر هذا الابتكار، سيكون الأمر مشابهاً للضغوط التي مارستها بلوكباستر على المشرعين لحظر بث الفيديو عبر الإنترنت.