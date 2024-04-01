حمد العبيد لـ الأنباء الاستقرار السياسي يقودنا لإقرار تشريعات إصلاحية



تحسين مستوى المعيشة وإصلاح المنظومات الصحية والتعليمية والإسكانية أهم ملفاتي

الحكومة لا تمتلك جدية لتعديل الدوائر الانتخابية

الإبقاء على القضايا العالقة الغرض منه إلهاء الشعب عن قضايا الفساد

العجز في الميزانية دفتري لا أساس له وهناك فائض واستثمارات تغطي أي عجز

أؤيد استمرار عدم تصويت الحكومة في انتخابات الرئيس وتشكيل اللجان البرلمانية

أقررنا عدداً من التشريعات في المجلس السابق منها تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى «عافية»

كنا نفكر بتقديم رسالة للناخب لحثه على التصويت فوجدناه هو من يحثنا ويحث الشارع على المشاركة والذهاب إلى صناديق الاقتراع

طبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة تعانيان من عدم زيادة الرواتب لسنوات ومن التضخم الحاصل والارتفاع الكبير في الأسعار

المتقاعدون ضحوا بسنوات شبابهم في خدمة الوطن وآن الأوان أن نردّ لهم الجميل وأن نلتفت إلى معاناتهم وما يشعرون به من عدم تقدير لم نتخلّ عن دورنا الرقابي ومحاسبة المخطئ وتدرجنا بالمحاسبة والتعيينات التي حصلت في الموانئ قمنا بإيقافها





أجرى الحوار: فرحان الشمري

توقع النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد وصول أغلبية إصلاحية إلى مجلس 2024 تعمل على وضع خارطة تشريعية، متمنيا أن يعود التنسيق النيابي ـ الحكومي الرفيع الذي شهدناه في مجلس 2023.

وقال العبيد في حوار خاص مع «الأنباء» إن الملفات التي سأحملها في حال وصولي إلى البرلمان ستكون من رحم الشعب والركيزة الأساسية التي أنطلق منها تحسين مستوى المعيشة وإصلاح المنظومات كافة وخصوصا المنظومة الصحية والتعليمية والإسكان والتنمية.

ورأى العبيد أن الاستقرار السياسي سيقودنا إلى التوافق والمضي في إقرار التشريعات التي تسهم في إصلاح كافة مناحي الحياة، داعيا إلى الاهتمام بطبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة والمتقاعدين. وأكد العبيد أن الشعب الكويتي لا يجزع ولن يؤثر كثرة الابطال والحل على المشاركة في يوم الاقتراع، موضحا أنه منذ التحرير حل المجلس 10 مرات وأبطل 3 مرات وأكمل دورته في 3 مجالس فقط.

وقال إن الكويتيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 4/4 وسينتخبون من يعبر معهم إلى المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات. وذكر العبيد أن الحكومة لا تمتلك الجدية لتعديل نظام الدوائر الانتخابية، موضحا أن الأمر ينسحب على المشاكل العالقة التي تراوح مكانها منذ سنوات، لأن هناك من يهمه إلهاء الشعب بقضايا دائمة ومصيرية حتى لا يلتفت إلى قضايا الفساد والمفسدين، وإلى تفاصيل الحوار:

أيام معدودة تفصلنا عن يوم الاقتراع، هل تتوقع عودة الأغلبية البرلمانية في مجلس 2023؟

٭ انني متفائل بوصول أغلبية إصلاحية في مجلس 2024 تعمل على وضع خارطة تشريعية مثلما توافقت على خارطة تعتبر تجربة فريدة، وبإذن الله سيعود التنسيق النيابي الرفيع الذي شهدناه في مجلس 2023، وبالتوافق مع الحكومة أقررنا عددا من التشريعات أولها تعديل قانون المحكمة الدستورية وتلته سلسلة من التشريعات منها قانون المدن الاسكانية وإضافة ربات البيوت إلى برنامج عافية.

هل تتوقع أن هناك عزوفا عن التصويت بسبب الاحباط من تكرار الحل والابطال ولإجراء الانتخابات في رمضان؟

٭ كنا نفكر بتقديم رسالة للناخب الكويتي ونحثه على التصويت فوجدناه هو من يحثنا ويحث الشارع ويحث الناس على المشاركة وعدم التخاذل في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ما أهم الملفات التي تحملها معك إلى قاعة عبدالله السالم في حال وصولك؟

٭ الملفات التي سأحملها ستكون من رحم الشعب وتأتي استكمالا لما قدمناه عندما منحنا أبناء الدائرة الثالثة الثقة، والركيزة الأساسية التي أنطلق منها تحسين مستوى المعيشة وإصلاح المنظومات كافة وخصوصا المنظومة الصحية والتعليمية والاسكان والتنمية، وعموما لن تقر التشريعات ولن يتحقق أي إنجاز إن لم يكن هناك استقرار سياسي.

الاستقرار السياسي بات اسطوانة مشروخة فالكل ينادي بتعزيزه وما نراه على أرض الواقع يناقض ذلك.

٭ الاتفاق على الاستقرار السياسي هو مربط الفرس لأنه سيقود إلى التوافق والمضي في اقرار التشريعات التي تسهم في إصلاح كافة مناحي الحياة وعلى رأسها الاهتمام بطبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة التي تعاني من عدم زيادة الرواتب لسنوات وتعاني التضخم الحاصل والارتفاع الكبير في الأسعار حتى بات رب الأسرة يعاني معاناة شديدة، وهو ما يجرنا إلى الحديث عن شريحة المتقاعدين الذين ضحوا بسنوات شبابهم في خدمة الوطن، وآن الأوان أن نرد لهم الجميل، وأن نلتفت إلى معاناتهم وما يشعرون به من عدم تقدير، فزيادة المعاشات التقاعدية لا تكفي ولا تواجه هذا التضخم الكبير وزيادة الأسعار الخطيرة، وبإذن الله سنسعى مع زملائنا لإقرار تشريعات مهمة وحيوية لنرد لهم تضحياتهم.

كيف تقيم تشريعات 2023؟

٭ المجلس أقر قوانين نوعية مثل إلغاء الوكيل المحلي وقانون غرفة التجارة وقوانين الإسكان مثل إنشاء شركات للإسكان، وأقر أيضا قوانين معيشية مثل إضافة ربات البيوت إلى برنامج عافية، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ونحن مع هذه القوانين، وكما ذكرت المجلس اتفق مع الحكومة على خارطة تشريعية تنوعت في التقارير، فهناك أمور معيشية وأخرى تصب في خانة الاصلاح الاقتصادي والأمن المجتمعي.

ذكر مراقبون أن الخارطة التشريعية غير مدروسة وهناك قصور في بعض مواد القوانين ما رأيك؟

٭الأمور تقاس بنتائجها، اي نعم ليس كل ما هو في الخريطة ممكن نكون موافقين عليه خصوصا من الناحية التفضيلية، لكن النتائج وما أقر من قوانين بناء على ما تم في الخارطة التشريعية قوانين جيدة ونوعية والخارطة فيها شمول.

هناك من يرى أن مجلس الأمة فقد شعبيته بشكل كبير وأن الإبطال والحل المتكررين أحبطا الناخبين، فما رأيك؟

٭ الشعب الكويتي لا يجزع وعرف عنه حبه لوطنه، وإن كان الحل والابطال لإدخال الاحباط في النفوس، فلا أظن له تأثير، واعتدنا على الحل والابطال، فمنذ التحرير وعودة الكويت حل المجلس 10 مرات وأبطل 3 مرات وأكمل دورته في 3 مجالس فقط، من وجهة نظري أن الكويتيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 4/4 وسينتخبون من يعبر معهم إلى المرحلة المقبلة المليئة بالاستحقاقات.

منذ إقرار نظام الصوت الواحد والمجاميع السياسية تطالب بتغييره وفي كل مجلس يقدم قانون تعديل الدوائر الانتخابية، فمن يتحمل المسؤولية من وجهة نظرك في عدم تغيير الصوت الواحد الحكومة أم المجلس؟

٭ الحكومة هي من لا تمتلك الجدية لتعديل نظام الدوائر الانتخابية ولغاية في نفس يعقوب، ففي كل مرة تماطل لأنه في قرارة نفسها لا تريد التعديل ولكنها تكسب الوقت حتى يحل أو يبطل المجلس.

المشاكل التي تؤرق الشارع الكويتي تراوح مكانها منذ عقود فمن وجهة نظرك من هو المسؤول عن ذلك؟

٭ كما ذكرت أن الجدية الحكومية هي الأساس والاستقرار السياسي هو المحفز ونحن نفقد الاثنين، وصحيح أن مشاكلنا هي نفسها منذ عقود لأن هناك من يهمه إلهاء الشعب بقضايا دائمة ومصيرية حتى لا يلتفت إلى قضايا الفساد والمفسدين، ولكن في مجلس 2023 كان هناك توافق حكومي ـ نيابي مع حكومة الشيخ أحمد النواف وأسفر عن توافق على خارطة تشريعية تتنوع في تشريعاتها، ونأمل أن تحذو الحكومة المقبلة حذو حكومة النواف وتنسق مع المجلس بخصوص إقرار تشريعات تعود بالنفع على البلاد والعباد.

كلما طالب المجلس بزيادة في الرواتب انبرت الحكومة معلنة أن هناك عجزا حقيقيا هل هناك عجز أم مجرد فزاعات حكومية؟

٭ العجز دفتري لا أساس له والحكومة تتحجج فيه في كل مرة لأنها لا تريد زيادة الرواتب، والحمد لله أن هناك فائضا في الميزانية العامة للدولة، وهناك استثمارات تغطي أي عجز إن وجد، ولكن المعضلة تكمن في المنهجية التي توزع الهبات يسارا ويمينا، وعندما تأتي زيادة الموظفين والمتقاعدين يقفز إلى السطح العجز الاكتواري الذي يوجد في أذهان مروجيه لأنه عجز وهمي ودفتري فقط.

حكومة الشيخ أحمد النواف فضلت عدم المشاركة في التصويت على رئاسة المجلس وتشكيل اللجان البرلمانية هل تطالب حكومة د. محمد الصباح بالالتزام بذلك؟

٭ نحن مع استمرار عدم تصويت الحكومة في انتخابات رئيس المجلس وتشكيل اللجان البرلمانية حتى تكون هناك حيادية واترك الحرية للنواب لاختيار رئيسهم واختيار أعضاء اللجان لتحقيق الانسجام وتسريع آلية العمل في مطبخ المجلس، لأنه كلما كان أعضاء اللجان البرلمانية متوافقين زاد الانتاج وتم إعداد التقارير.

محاربة الفساد اليوم اصبح شعارا للجميع، كيف حاربت الفساد أثناء عضويتك؟

٭ لله الحمد لم نتخلَ عن دورنا الرقابي ومحاسبة المخطئ وتدرجنا بالمحاسبة، فموضوع التعيينات التي حصلت في الموانئ قمنا بإيقافها ووجهنا اسئلة نوعية بهذا الخصوص أدت إلى رفع الظلم عن الذين ظلموا باستبعادهم من التوظيف، ووجه سؤال إلى وزير البلدية الذي اسفر عن تشكيل لجنة تحقيق، وأيدنا استجواب الاشغال بعدما وجهنا مجموعة من الاسئلة عن الخلل الواضح والبين في الشوارع والبنية التحتية في المناطق السكنية والمشاريع المتأخرة، وتصدينا لواحد من انواع الفساد إن صحت التسمية الفساد الإداري الذي يؤرق ولا يزال يهدد استقرار المناطق السكنية، وهو ما حدث من استثمار غير مدروس في هذه المناطق التي لا يمكن ان تستوعب المناطق هذه الكمية من عقود الاستثمار، وتم ايقافهم واليوم لزاما على مجلس الوزراء تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص.

حصاد العمل البرلماني للعبيد في مجلس 2023

الاقتراحات بقانون: 158

الأسئلة: 106

الاقتراحات برغبة: 57

الأسئلة: 106

الأجوبة: 64

طلب تمديد: 10

لم يصل الرد: 32

- عضو لجنة الأولويات

- مقرر لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية

- رئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري

- مقرر لجنة حماية الأسرة من المخدرات

- عضو لجنة شؤون الإسكان والعقار

أبرز الاقتراحات والقوانين التي قدمها

- قانون المدن الإسكانية وتم إقراره.

- استقطاع 5% لدعم بنك الائتمان.

- قانون تنظيم استغلال الأراضي الفضاء.

- تأسيس بنك الإسكان الكويتي.

- اقتراح بزيادة بدل الأحجار والقرض الإسكاني.

- قانون في شأن العمل الخيري والإنساني.

- لجنة عليا يتمركز دورها في التوعية المجتمعية الشاملة.

- هيئة للرقابة الشرعية للصندوق الكويتي للتنمية العربية.

- وقف تقاضي فوائد الاستبدال.

- تجريم (السحر والشذوذ الجنسي وعقوق الوالدين والربا).

- قانون المطبوعات.

- تحديد الحد الادنى لرواتب الموظفين على ضوء نسبة التضخم المرصودة.

- منع زيادة الرسوم المالية ومنع زيادة البنزين.

- ضبط زيادة أسعار السلع والخدمات.

أهم الموضوعات التي تم إقرارها خلال مشاركاته بالشعبة البرلمانية

- حصول البند الطارئ الكويتي على الأغلبية في الاتحاد البرلماني الدولي بأنغولا (في شأن وقف إطلاق النار بغزة)

- التنديد بحادثة حرق المصحف الشريف خلال اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

- تقديم مشروع قرار بعدم الاعتراف بقرار مجلس الأمن فيما يخص المثلية الجنسية وتمت الموافقة عليه.

- تقديم مشروع بقرار بأن تشارك الدول الأعضاء بالترافع أمام محكمة العدل الدولية بعدم قانونيه الاحتلال الصهيوني.