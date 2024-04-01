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حماس تؤكد مقتل وإصابة جنود إسرائيليين بكمين في غزة

4/1/2024 9:18:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، قتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في كمين مركب جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة «إكس»، اليوم، إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب، حيث استهدفوا ناقلة جند بقذيفة «الياسين 105»، واستهداف مجموعة مكونة من سبعة جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى.

وأضافت أنه فور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتشنّ إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

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