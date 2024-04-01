فيلم (شباب البومب) في جميع السينمات السعودية ثاني أيام العيد

(MENAFN
- Asdaf News) تستعد جميع دور العرض السينمائي في المملكة وعدد من دول الخليج والعالم العربي لاستقبال الفيلم السعودي الجديد“شباب البومب” ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الذي يقدم قصة اجتماعية في قالب كوميدي شبابي، من خلال أبطال السلسلة الكوميدية الأشهر في المملكة والخليج (شباب البومب) التي حصدت مشاهدات تتجاوز مليارات المشاهدات ونجاح جماهيري واسع خلال السنوات الأخيرة، بقيادة نجم الكوميديا الفنان فيصل العيسى.
ويمثل الفيلم نقلة نوعية في السينما السعودية، كونه فيلم تم إنتاجه بمواصفات احترافية، يقدم صورة سينمائية مميزة للمشاهد المحلي، حيث يتولى الأمريكي يولي كاسي إخراج (شباب البومب)، ومدير الإضاءة والتصوير الأمريكي رادان بوبوفيتش.
والفيلم من تأليف الكاتبين عبدالله الوليدي وأحمد الزهراني، فيما يقوم بالإشرف العام على العمل الفنان فيصل العيسى إضافة إلى بطولة الفيلم، بمشاركة كل من: عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، إلى جانب عدد من الضيوف ومنهم؛ محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي، وهو من إنتاج شركة ابتكار الأعمال، وتوزيع مجموعة قنوات.
وحول الجديد الذي يقدمه الفيلم، أوضح الفنان فيصل العيسى أن الفيلم يعد باكورة أفلام شباب البومب التي تُقدم بمواصفات احترافية، حيث تم التصوير في الرياض ضمن أجواء وكواليس كوميدية بين طاقم العمل، فيما تم التنفيذ النهائي والمونتاج للفيلم في استوديو احترافي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.
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