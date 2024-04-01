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فيلم (شباب البومب) في جميع السينمات السعودية ثاني أيام العيد

4/1/2024 8:18:46 AM
(MENAFN- Asdaf News) تستعد جميع دور العرض السينمائي في المملكة وعدد من دول الخليج والعالم العربي لاستقبال الفيلم السعودي الجديد“شباب البومب” ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الذي يقدم قصة اجتماعية في قالب كوميدي شبابي، من خلال أبطال السلسلة الكوميدية الأشهر في المملكة والخليج (شباب البومب) التي حصدت مشاهدات تتجاوز مليارات المشاهدات ونجاح جماهيري واسع خلال السنوات الأخيرة، بقيادة نجم الكوميديا الفنان فيصل العيسى.

ويمثل الفيلم نقلة نوعية في السينما السعودية، كونه فيلم تم إنتاجه بمواصفات احترافية، يقدم صورة سينمائية مميزة للمشاهد المحلي، حيث يتولى الأمريكي يولي كاسي إخراج (شباب البومب)، ومدير الإضاءة والتصوير الأمريكي رادان بوبوفيتش.

والفيلم من تأليف الكاتبين عبدالله الوليدي وأحمد الزهراني، فيما يقوم بالإشرف العام على العمل الفنان فيصل العيسى إضافة إلى بطولة الفيلم، بمشاركة كل من: عبدالعزيز الفريحي، محمد الدوسري، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، فيصل المسيعيد، عبدالعزيز برناوي، إلى جانب عدد من الضيوف ومنهم؛ محمد القس، مها منصور، محمد الحجي، مرزوق الغامدي، سعد المدهش، والمطرب دحوم الطلاسي، وهو من إنتاج شركة ابتكار الأعمال، وتوزيع مجموعة قنوات.

وحول الجديد الذي يقدمه الفيلم، أوضح الفنان فيصل العيسى أن الفيلم يعد باكورة أفلام شباب البومب التي تُقدم بمواصفات احترافية، حيث تم التصوير في الرياض ضمن أجواء وكواليس كوميدية بين طاقم العمل، فيما تم التنفيذ النهائي والمونتاج للفيلم في استوديو احترافي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

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