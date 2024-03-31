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عادات تزيد من قرحة المعدة

3/31/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ــ يؤدي تفويت الوجبات إلى بقاء المعدة فارغة لفترات أطول، ما يؤدي إلى إنتاج المعدة للكثير من الحمض، هذه الحموضة المتزايدة لديها القدرة على إتلاف البطانة المخاطية الواقية للمعدة، مما يزيد من احتمالية تكون القرحة.
ــ الأطعمة الحارة تفاقم مشاكل المعدة أو حتى التسبب في القرحة لأنها تحتوي على مواد مثل الكابسيسين، والتي يمكن أن تهيج بطانة المعدة، وتشجعها على إنتاج المزيد من الحمض.
ــ تناول الكثير من الكافيين، ويمكن أن يتسبب في إنتاج المعدة لمستويات أعلى من الحمض، ما يؤدي إلى تضرر البطانة الواقية للمعدة بسبب هذا الحمض الزائد، ويزيد من خطر القرحة.
ــ يؤدي التوتر إلى إطلاق الجسم المزيد من الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يمكن أن يضعف بطانة المعدة، ويسبب زيادة في إفراز حمض المعدة، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد لفترات طويلة إلى تآكل الطبقة الواقية للمعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة.
ــ يؤثر التدخين بشكل سيء على الأمعاء، وكذلك على الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، وبسبب المركبات الموجودة في دخان التبغ، قد تصبح بطانة المعدة أقل مقاومة للآثار الضارة لحمض المعدة.

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