عادات تزيد من قرحة المعدة

(MENAFN
- Al Watan) ــ يؤدي تفويت الوجبات إلى بقاء المعدة فارغة لفترات أطول، ما يؤدي إلى إنتاج المعدة للكثير من الحمض، هذه الحموضة المتزايدة لديها القدرة على إتلاف البطانة المخاطية الواقية للمعدة، مما يزيد من احتمالية تكون القرحة.
ــ الأطعمة الحارة تفاقم مشاكل المعدة أو حتى التسبب في القرحة لأنها تحتوي على مواد مثل الكابسيسين، والتي يمكن أن تهيج بطانة المعدة، وتشجعها على إنتاج المزيد من الحمض.
ــ تناول الكثير من الكافيين، ويمكن أن يتسبب في إنتاج المعدة لمستويات أعلى من الحمض، ما يؤدي إلى تضرر البطانة الواقية للمعدة بسبب هذا الحمض الزائد، ويزيد من خطر القرحة.
ــ يؤدي التوتر إلى إطلاق الجسم المزيد من الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يمكن أن يضعف بطانة المعدة، ويسبب زيادة في إفراز حمض المعدة، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد لفترات طويلة إلى تآكل الطبقة الواقية للمعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة.
ــ يؤثر التدخين بشكل سيء على الأمعاء، وكذلك على الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، وبسبب المركبات الموجودة في دخان التبغ، قد تصبح بطانة المعدة أقل مقاومة للآثار الضارة لحمض المعدة.
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