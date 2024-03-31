«التلي»... فن نسيج منزلي متوارث عن الجدات

يستحضر شهر رمضان المبارك هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات المجتمع الإماراتي وتقاليده وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، التي تشكل جزءاً من إرث الدولة الثقافي الذي حرصت الإمارات على صونه بإدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ((اليونسكو))، ومثال على ذلك، ((حرفة التلي)) التي أدرجت على القائمة في ديسمبر 2022، باعتبارها من العناصر الرئيسة لهذا التراث.

ويعتبر ((التلي)) فناً لتزيين الأثواب ابتكرته نساء الإمارات بذوق رفيع وتقنيات فريدة، وقامت بتطويره وتناقله عبر الأسر كحرفة نسيجية تقليدية تمتاز بتصميماتها الجميلة وألوانها المشرقة، واكتسب كصنعة، مثل غيره من الحرف اليدوية، قيمة ثقافية ذات بعد اجتماعي، فضلاً عن تمثيله فناً إبداعياً يجمع بين التطريز والخياطة.

ونسجت أنامل المرأة الإماراتية، ((التلي)) على مدى العصور، لتزيين الياقات والحواشي والملابس وأطرافها، بما في ذلك فساتين الأعراس وغيرها من الأثواب، لكنه لم يكن مجرد فن زخرفي يتطلب مهارة ومعرفة وإبداعاً، بل مثّل أسلوب حياة وشكلاً من أشكال التعبير عن الهوية والقيم المجتمعية والعادات، فتناقلت الفتيات زخارفه المستخدمة في تصاميمه، عن أمهاتهن وجداتهن عبر الأجيال.

خيوط وبكرات

وتحاكي تصاميم ((التلي)) وأنماطه البيئة الطبيعية، كالنباتات والحيوانات أو حتى الأدوات المنزلية، وتستعين النساء في نسجه بخيوط مختلفة تتم حياكتها بلفها وتضفيرها في جديلة بما يشبه تقنية ((الدانتيل)).

وفي الماضي كانت الخيوط المستخدمة في نسج ضفائر التلي والتطريز من الفضة أو الذهب مع خيوط قطنية بألوان مختلفة، ثم مع التطور الصناعي تم إحلال الخيوط الاصطناعية بدلاً من خيوط الفضة والذهب.

ومن أجل تنسيق الخيوط، تستخدم النساء دبابيس على وسادة أسطوانية موضوعة على قاعدة معدنية تسمى ((الكاجوجة)). وبناء على شكل التصميم ومدى تشابكه قد يحتاج نسج التلي من ثماني إلى خمسين دحاري ((بكرة خيط)). وكذلك، بناء على شكل التصميم ومدى تعقيده، تتفاوت صناعة حبل واحد من ((التلي)) من ساعات إلى أشهر. وباعتبار التلي حرفة وإبداعاً، امتازت كل قطعة منه بلمسة شخصية، فحملت أنماطها وتكوينها اختلافاً في الشكل النهائي والحجم والعرض، بما يتماشى مع أسلوب المرأة الإماراتية وظروفها وحتى تجاربها الشخصية.

أنواع

وتفيد المصادر أن من تصاميم التلي الشائعة ((نفخ البطيخ)) التي تحتوي على أشكال مائلة متوازية وأشكال بذور البطيخ، والتي تتكرر أسفل النسيج وفي مركزه.

وتم إطلاق اسم ((ساير ياي)) (الذهاب والإياب)، على نوع من التلي نسبة إلى الطريقة المستخدمة في إنتاجه، حيث يتم تمرير الخيط الفضي المفرد ذهاباً وإياباً.

وتشير عبارة ((بوخوصتين)) إلى التقنية المتبعة لنسج هذا النمط، والذي يشكل حزمة فضية واسعة تمتد أسفل النسيج وفي مركزه. وتستخدم بكرتان من الخيط الفضي الاصطناعي فقط في صناعة هذا النمط. وأما تقنية ((بوخوصة)) (الخيط المنفرد)، فتستخدم بكرة واحدة تشكل حزمة فضية بنصف عرض ((بوخوصتين)) أسفل النسيج وفي مركزه.