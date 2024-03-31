تعرف على تسعيرة المحروقات في الأردن للشهر المقبل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 نيسان المقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آذار ومقارنتها بمثيلاتها لشهر شباط الماضي.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر، وارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلسات/لتر وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر.



وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر الديزل ليصبح (730) فلساً/لتر بدلاً من (740) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (940) فلساً/لتر بدلاً من (930) فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1175) فلساً/لتر بدلاً من (1170) فلساً/لتر.



كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر نيسان المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.