محمد الشحي أول إماراتي وعربي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، بالإجماع، سعادة محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، نائباً لرئيس الاتحاد.

وجاء انتخاب الشحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل على هامش كأس دبي العالمي 2024، ليصبح أول عربي وإماراتي يفوز بهذا المنصب الرفيع في الاتحاد القاري الذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادئ، وإفريقيا والشرق والأوسط.

وتوجه الشحي بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعم سموهم اللامحدود لرياضة الفروسية في الدولة والعالم، ما أسهم في تطورها وازدهارها ورفعتها على جميع المستويات، كما أثنى على متابعة واهتمام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل.

وقال: "فخور بهذا الاختيار الذي يتوج جهود قيادتنا الرشيدة في دعم تطور رياضة الفروسية وسباقات الخيل على مستوى العالم، وسيكون أثر دولة الإمارات في تطوير سباقات الخيل على المستوى القاري كبيراً، كما أشكر الثقة الغالية من الدول التي صوتت بالإجماع على اختياري لهذا المنصب في الاجتماع الحضوري وعن بعد في دبي على هامش كأس دبي العالمي، وهذا اختيار كبير لدولة الإمارات لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والخليج، يعكس الثقة في أبناء الإمارات الذين كان لهم أثر ملموس في تقديم الصورة المميزة في المناصب المختلفة على مستوى القارة والعالم".

من جانب آخر أثنى سعادة محمد سعيد الشحي، على التميز المستمر لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم سباق دبي العالمي حتى وصوله إلى النسخة الـ 28 في مضمار "ميدان" العالمي، وقال إن هذا الحدث يؤكد ريادة دبي في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، ويبرز كعلامة مهمة سنوياً لأهم سباقات الخيول على مستوى العالم.

وأضاف:" يحافظ هذا السباق العالمي على مكانته الرائدة والمستدامة والريادية على مستوى العالم بعد أكثر من ربع قرن على انطلاقته بدعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة حدث عالمي يعبر عن أصالة رياضة الخيول، والشكر لنادي دبي لسباق الخيل، وفريق العمل المتميز، وأيضاً شركاء النجاح في هذا الحدث العالمي على استمرار الشراكة المتميزة التي تعكس الحرص على إظهار الصورة المشرفة عن دولة الإمارات في تنظيم واستضافة هذا الحدث الكبير بتواجد نخبة الجياد وأبرز الملاك وأمهر المدربين والفرسان من مختلف دول العالم".

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