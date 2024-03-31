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اغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قار

3/31/2024 8:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد باغتيال مسلحين الشاعر فلاح البدري في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.


وقال المصدر إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب الشاعر العراقي فلاح البدري في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.


وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.


يشار إلى أن الشاعر العراقي شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف "شاعر المليون" المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.




روسيا اليوم


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