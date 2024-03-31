طيران الإمارات و«إيه سي ميلان» يعرضان عملاً فنياً فريداً في كأس دبي العالمي

كشفت طيران الإمارات ونادي إيه سي ميلان، عن عمل فني يجمع بين الرياضة والثقافة والفنون، وذلك خلال فعاليات كأس دبي العالمي 2024، الذي أقيم على مضمار ميدان.

وصمّم العمل الفني المبتكر، خصيصاً لهذا الحدث، الخطاط والمصمم عبد الكريم عبد الرحمن، المعروف باسم كريمغرافي، وهو عبارة عن مجسم لحصان، مكون من 187 قميصاً لنادي ميلان تم ترتيبها بشكل فني. وعُرض هذا العمل الجذّاب مقاس 8 × 8 أمتار على المسطّح العشبي المجاور لحلبة الاستعراض، واستمتع بمشاهدته جمهور كأس دبي العالمي في المدرجات.

ويعد كأس دبي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ذروة موسم سباقات الخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكّلت مشاركة نادي ميلان لحظة تاريخية، حيث تعد أول أنشطة النادي في فعاليات طيران الإمارات لسباق الخيل، ما يسهم في تعزيز شراكته المميزة مع طيران الإمارات منذ عام 2007.

وشهد الحدث، المدير التنفيذي لنادي إيه سي ميلان، جورجيو فورلاني، والشريك التشغيلي لشركة "رد بيرد كابيتال بارتنرز" والمستشار الأول للنادي زلاتان إبراهيموفيتش، والمدير التجاري للنادي مايكل أوتل.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات- الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: "ترتبط طيران الإمارات بشراكة تمتد لأكثر من 17 عاماً مع نادي إيه سي ميلان، وأخرى مع كأس دبي العالمي منذ 28 عاماً، ويسعدنا، من هذا المنطلق، تجسيد التقارب بين شراكاتنا وتمثيلها بهذه الطريقة الفنية الفريدة، لتشكل لحظة ملهمة ومبتكرة يستمتع بها عملاؤنا في حدث عالمي المستوى، بالاستفادة من هذه الشراكات الاستثنائية والاحتفال بالتقاء الرياضة والثقافة والفنون".

وقال المدير التجاري لنادي "إيه سي ميلان"، مايكل أوتل: "تعاون طيران الإمارات مع نادي إيه سي ميلان في هذا الحدث الرائع هو أمر ملهم، فهذا العمل الفني لا يحتفي فقط بجمال الرياضة والتنوع الثقافي والجمع بين كرة القدم وسباق الخيل فحسب، بل يعكس أيضاً روح النادي وقدرته على أن يكون جهة فاعلة في قطاعات جديدة مثل الفنون".

ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في تعاون نادي "إيه سي ميلان" مع طيران الإمارات، ما يعزز الشراكة بين العلامتين التجاريتين ويرسخ حضور النادي في منطقة الشرق الأوسط، عدا عن التزامه بالتعامل مع جماهيره من خلال مثل هذه المبادرات المبتكرة.

ويحظى نادي "إيه سي ميلان" بقاعدة جماهيرية ضخمة تزيد على 35 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا و2.5 مليون مشجع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان النادي قد افتتح مقره الإقليمي في دبي، تحت اسم "كازا ميلان دبي"، نهاية العام الماضي، وذلك في خطوة استراتيجية ضمن خطط التوسع عالمياً تحت إدارة "ريد بيرد كابيتال"، لتعزيز التزام "إيه سي ميلان" تجاه سوق منطقة الشرق الأوسط.





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