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البدء بتنفيذ خط جديد للصرف الصحي لإنهاء المشكلة البيئية بوادي سريج

3/31/2024 6:11:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بدأت شركة مياه اليرموك العمل على حل مشكلة فيضان الصرف الصحي في منطقة وادي سريج غربي إربد، لإنهاء المشكلة البيئية في الوادي والمستمرة منذ 4 أشهر.
وقال الناطق الإعلامي لشركة مياه اليرموك معتز عبيدات إن العمل بدأ بإنشاء وتنفيذ خط صرف صحي بديل للخط القديم الذي يعاني من وجود كميات كبيرة جدا من الطمم فوق المناهل والتي وصل ارتفاعها إلى أكثر من 15 مترا، وكان الحل هو تنفيذ خط بديل وبكلفة تجاوزت 120 ألف دينار.
وأشار عبيدات إلى أن أسباب تأخر تنفيذ المشروع لحل إشكالية الوادي التي تسببت بأضرار للبيئة المحيطة بالسكان المجاورين والعابرين لطريق وادي السريج، نتيجة انتشار الروائح الكريهة والحشرات، إلى تأخر الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة على قطع شارع الستين المحاذي للوادي والذي يمر من خلاله خط الصرف الجديد لضمان المواصفات والاشتراطات الفنية من قبل مقاول المشروع.
وبين أنه من المتوقع انتهاء العمل في تنفيذ خط الصرف الصحي الثلاثاء المقبل، حيث سيتم تشغيله وتحويل المياه العادمة إلى الخط الجديد لتنتهي مشكلة فيضان الصرف الصحي المتكررة.
يذكر أن وادي سريج بات من المناطق الحيوية بعد إنشاء بلدية إربد العام الماضي لطريق الوادي، بمسربين وجزيرة وسطية، والتي تربط منطقة زبدا وقرى إربد الغربية بشارع الستين ما سهل تنقلات المواطنين واختصر المسافات دون المرور بالإزدحامات المرورية، فيما تسبب فيضان الصرف الصحي بإغلاق أحد مسارب الطريق.













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