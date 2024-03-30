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أسباب الدورة غير المنتظمة

3/30/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يشير عدم انتظام الدورة الشهرية بالضرورة إلى وجود مشكلة، مع ذلك من الأفضل استشارة الطبيب لاستبعاد أي مشاكل صحية. هناك العديد من العوامل والأسباب التي تجعل دورتك غير منتظمة، بما في ذلك:
الحمل: يعد السبب الأكثر شيوعًا لتأخر الدورة أو انقطاعها.
انتباذ بطانة الرحم: هي حالة ينمو فيها نسيج بطانة الرحم خارج الرحم؛ مما يؤدي إلى نزيف حاد وألم.
متلازمة تكيس المبايض: تؤثر على إنتاج هرمونات الذكورة، مما يسبب عدم انتظام الدورة.
التهاب الحوض: هو عدوى يمكن أن تؤدي إلى نزيف غير منتظم وآلام في الحوض.
اضطرابات الغدة الدرقية: تؤثر على إنتاج هرمونات الدرقية، التي تساعد على تنظيم الدورة الشهرية.
الأورام الليفية الرحمية: هي أورام حميدة (غير سرطانية) في الرحم، يمكن أن تسبب نزيفًا شديدًا ودورة شهرية طويلة.
تغيرات الوزن الكبيرة: بما فيها اكتساب أو فقدان كميات كبيرة ومفاجئة من الوزن.
الإفراط في ممارسة الرياضة: يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة الدهون في الجسم؛ مما يؤثر على الدورة.
التوتر والضغط النفسي: يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام الدورة أو انقطاعها.

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