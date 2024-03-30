راشد النعيمي: لقاء فارس العرب هو الفوز والناموس

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومالك مؤسسة ((آر آر آر)) للسباقات، أن الفوز والناموس في أمسية كأس دبي العالمي يتجسدان في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال إن سموه يمثل الرمزية العالمية لرياضة الفروسية في العالم وبفضل اهتمام ورعاية سموه كان للإمارات نصيب وافر في التميز والريادة في السباقات، مشيراً إلى أن السعادة تكتمل في أمسية كأس دبي العالمي بلقاء سموه.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى أن أمسية كأس دبي العالمي تزداد بريقاً في كل عام بما تتميز به من جميع النواحي، سواء في الجوائز المليونية في جميع الأشواط أو التنظيم والابتكار الذي تقدمه دبي نسخة بعد أخرى.

وأكد أن المنافسة في النسخة 28 على مستوى جميع الأشواط تعد صعبة بكل المقاييس إن لم تكن أصعب النسخ في مسيرة الحدث، مرجعاً ذلك إلى تقارب المستوى إلى حد كبير بين معظم الخيول المشاركة.

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