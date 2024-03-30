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نقش الحناء.. موروث شعبي عريق

3/30/2024 7:17:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رمضان شهر الخير والبركة والعبادة والفرح والسرور والتجمعات الأسرية والاجتماعية. ومن بين العادات والتقاليد التي تميز الشهر الفضيل في الإمارات، نقش الحناء للبنات والنساء والتي تعتبر من زينة رمضان.

ويعد نقش الحناء من أنواع الزينة التراثية التي توارثتها الأجيال في الثقافة الإماراتية والعربية، ويستخدم في المناسبات السعيدة والاحتفالات المختلفة، مثل الأعراس والأعياد والمولود الجديد.

وفي رمضان، يزداد الإقبال على نقش الحناء، حيث يعتبر من زينة الشهر الكريم ومظهراً من مظاهر البهجة والسعادة. ويتميز نقش الحناء في رمضان، بأنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

تقوم الحناية نورة الزهري، بزيارة البيوت في رمضان لتنقش الحناء لأهل البيت، وخاصة البنات والنساء. وقالت الحناية نورة، بأن أجمل الأوقات التي تستمتع بها في قضاء عملها ورسم إبداعها تكون في ((جلسة الحنا الأرضية)) والتي تحتوي على ((معاصير الحنا))، وهي عبارة عن حصيرة أو بساط يوضع عليه الحنا والملحقات اللازمة للنقش، وتتم النقوش وفقاً للطلب، سواء كانت نقوشاً تقليدية أو حديثة أو مختلطة.

وأكدت نورة، أن أسعار النقوش اليوم تتراوح بين 50 و 200 درهم، حسب الوقت والجهد الذي تقضيه في رسم الحنا، لافتة إلى أنّ الأسعار كانت بسيطة وتتراوح بين الدرهم والـ 10 دراهم في ((زمن الأول)).

وذكرت نورة، أن للنقش أنواعاً كثيرة ومنها: الغمسة، وهي نقشة بسيطة تغطي اليد كاملة من الأمام والخلف بلون الحنا الداكن، وتعبر عن البساطة والتواضع، والقصة، وهي نقشة تزين الأصابع ونصف أو كامل راحة اليد برسومات دقيقة ومتناسقة، وتعبر عن الفن والإبداع، والشراع، وهي نقشة تشبه شكل المثلث وتمتد من راحة اليد إلى المعصم أو الساعد، والروايب، وهي نقشة تتكون من نقاط أو خطوط على أطراف الأصابع.

وتعبر عن النعومة والرقة وهي إحدى النقوش الشائعة في الإمارات منذ زمان الطيبين، فضلاً عن التيلة، وهي نقشة تتمثل في نقطة دائرية على وسط راحة اليد أو الكف، وهذه الأنواع من النقش تختلف باختلاف الثقافات والمناسبات والأذواق، ولكنها تجمع بين الجمال والتعبير.

وأضافت: ((غير هذه النقوش التقليدية، هناك أيضاً نقوش حديثة ومبتكرة تجمع بين الأسلوب الإماراتي والهندي والسوداني وغيرها، وتستخدم ألواناً متعددة وزخارف متنوعة، مثل الورود والرموز)).

ويعتبر نقش الحناء في رمضان من العادات الجميلة التي تزيد من الجمال والأناقة، وتعبر عن الفرحة بالشهر الكريم واستعداد النساء لاستقبال عيد الفطر المبارك. ويعكس نقش الحناء في رمضان أيضاً، الروح الاجتماعية والترابط الأسري والتواصل الثقافي بين الناس، ويعزز التراث الإماراتي والعربي العريق.

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