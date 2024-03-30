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عابد فهد ينتقد الدراما السورية ويؤكد وقوع 'الحشاشين' في خطأ فادح

3/30/2024 7:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقد الممثل السوري عابد فهد المسلسلات السورية المشاركة في دراما رمضان 2024، واصفاً أنها "عادت خطوة إلى الوراء"، وتحتاج "إلى البحث عن البطل الحقيقي الإيجابي"، بالمقابل، علّق على مسلسله الجديد معتبراً أنه يختلف كلياً عمّا طرحه العام الماضي في مسلسل "النار بالنار"، من حيث القصة والأداء.
واعتبر نجم مسلسل "نقطة انتهى"، خلال لقاء عن بُعد ضمن برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية"، أنّ البحث عن الاختلاف واجب كل فنان، وطبيعة الدور تقتضي الاختلاف ما بين المُرابي الشرير "عمران" العام الماضي في "النار بالنار"، وبين الصيدلاني الخنوع والخاضع "فارس" في "نقطة انتهى" هذا العام.


وعزا ذلك إلى السعي الدائم لتقديم موضوع يحمل هدفاً وقضية لا تشبه ما طرحه في الشخصيات التي قدمها سابقاً، لأن الهدف من تسليط الضوء على شخصية "فارس" في "نقطة انتهى"، هو تأكيد أن الاعتراف بالذنب أحياناً يؤدي إلى الخلاص.


ورداً على انتقادات حول تشابه عمله الجديد بالمسلسل الذي قدمه العام الماضي، نفى أن يكون كل اهتمامه طرح قضية النازحين السوريين في لبنان، معتبراً أنها كانت أساس مسلسل "النار بالنار"، أما في مسلسل "نقطة انتهى" فليست عنصراً أساسياً، بل هي لمحة عابرة وردت في إحدى لقطات المسلسل.


وكشف أنّه تدخل في النص مطالباً بعدم استثمار وتكرار طرح الموضوع في الدراما، والتمييز العنصري والتنمر على الشاشات، لأن المنطقة تمر في صراع يجتاحها، والمواجهة السورية اللبنانية من صغائر الأمور.

الحشاشين جميل ولكن..
وعن رأيه بمسلسل "الحشاشين" الذي أثار جدلاً واسعاً بين النقاد والجمهور، نوّه بضخامة وجهد إنتاجية العمل وجمال الصورة والإخراج، وأشاد ببطل العمل كريم عبد العزيز. وتطرق إلى الجدل حول استخدام اللهجة المصرية المحكية في المسلسل، واعتبرها رؤية للمخرج بيتر ميمي، لكنه بالمقابل، تمنى لو قدم العمل بالعربية الفصحى.

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