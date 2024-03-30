إيطاليا تسجل أدنى معدل من أعداد المواليد منذ القرن التاسع عشر

شهدت إيطاليا، التي تعاني من انخفاض حاد في عدد السكان منذ سنوات، في عام 2023 أقل عدد من المواليد يجري تسجيله على الإطلاق، وفقا للأرقام الصادرة يوم الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا "إيستات".

وتظهر البيانات الأولية أن البلاد شهدت ولادة حوالي 379 ألف طفل فقط العام الماضي، وهو مستوى قياسي منخفض آخر والحادي عشر على التوالي منذ عام 2013.

يأتي هذا بالمقارنة مع نحو 557 ألف حالة ولادة تم تسجيلها في عام 2008. وبدأت معدلات المواليد في التذبذب في السنوات التالية، لكنها شهدت انخفاضا حادا منذ عام 2013.

ومنذ البدء بالتسجيل، مع توحيد إيطاليا في القرن التاسع عشر، لم يحدث أن جرى تسجيل عدد قليل من المواليد كما كان الحال في السنوات الأخيرة.

وقد أثارت الأرقام التي بلغت نحو 393 ألفا والتي تم تسجيلها في عام 2022 القلق بالفعل، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المواليد إلى ما دون عتبة 400 ألف منذ بدء التسجيل.

وتعني الأرقام أنه في عام 2023، شهدت إيطاليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 99ر58 مليون نسمة، ولادة ستة أطفال مقابل كل 11 حالة وفاة.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء أن ما يقرب من واحد من كل أربعة مواطنين في إيطاليا يزيد عمره على 65 عاما، مع زيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات لأول مرة، مما يسلط الضوء على شيخوخة السكان السريعة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 22500 شخص تجاوزت أعمارهم 100 عام.



