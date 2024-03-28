«إكبا».. إنتاج محاصيل زراعية تتكيف مع تغيّر المناخ

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف.

كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

تعدّ الاستدامة البيئية في صميم كل ما ينفذه المركز الدولي للزراعة الملحية ((إكبا))، وكونه مركزاً عالمياً للبحوث الزراعية من أجل التنمية.

فهو يسعى باستمرار للإسهام في جعل أنظمة الأغذية الزراعية أكثر استدامة ومرونة في ظل التغيرات المناخية. وأوضحت الدكتورة طريفة الزعابي مديرة مركز ((إكبا)) أن المركز طور حلولاً مختلفة مناسبة للبيئة المحلية تتنوع بين المحاصيل الغذائية والأعلاف البديلة إلى جانب تطوير أساليب توفير المياه العذبة وتقنيات استخدام مصادر المياه البديلة في الزراعة.

قيمة غذائية

وأوضحت أن المركز نفذ بحوثاً مكثفة لتحديد المحاصيل الغذائية والعلفية البديلة المناسبة للظروف المحلية، ومن بين هذه المحاصيل ((كينوا))، وهو محصول ذو قيمة غذائية عالية وينمو بشكل جيد في دولة الإمارات.

وأشارت إلى أنه حتى اليوم اختبر الباحثون في المركز 5 أنماط وراثية تنتج من 1.8 إلى 2.5 طن من البذور للهكتار الواحد، كما أجروا تجارب على كينوا في 12 مزرعة في كل من إمارة أبوظبي وعجمان والشارقة والفجيرة.

وأضافت الدكتورة الزعابي: إن ((إكبا)) بدأ شراكة مع شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات، لإجراء أولى تجارب تجارية للكينوا في الدولة، ويركز هذا التعاون على زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية، وتعزيز المرونة الزراعية، والتنويع.

وأفادت مديرة المركز بأن من ضمن المحاصيل الأخرى التي يعمل عليها المركز محصول ساليكورنيا، وهو نبات ملحي أو نبات محب للملح، ففي إطار مشروع ممول من برنامج منحة الابتكار المؤثر التابع لإكسبو لايف 2020 دبي، أسهم المركز في مساعدة 8 مزارعين في إمارة أبوظبي على زراعة ساليكورنيا وتربية الأسماك باستخدام المياه المالحة الناتجة عن وحدات تحلية المياه.

كما نفذ علماء المركز عدداً من الدراسات لتقييم المحاصيل العلفية البديلة، إذ تشير البحوث إلى أن الأعلاف مثل سبوروبلس وديستيكلس الملحيين تمثل بدائل جيدة لعشب رودس، فهي ذات إنتاج أعلى وتساعد على توفير المزيد من المياه وتسهم في استصلاح التربة المتضررة من الملوحة.