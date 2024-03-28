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عباس يمنح الثقة لحكومة محمد مصطفى

3/28/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم رئيس الوزراء الفلسطينيالمكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولةفلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدرالرئيس عباس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأناعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمينالدستورية أمام الرئيس الفلسطيني يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وأكد برنامج الحكومةأنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي،والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومةالعمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعداتالإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل منالقطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه علىالاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاحالمؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدماتوالتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عملالحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكينالجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيزالصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ علىالمقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينةبالكلّ الفلسطيني.

وفيما يلي البيانالوزاري كاملا ومرسوم التكليف، بحسب ما ورد على وكالة "وفا":


"بسم اللّـهٰالرحمن الرّحيم



سيادة الرئيس محمودعبّاس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته،

إنني وإذ أقف أمامكم،أود أن أبدأ كلامي بالترحّم على شهداء شعبنا، وبالانحناء إجلالا لتضحياتهم،والتمني بالشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرين،وللجرح النازف في قطاع غزة الحبيب، ولأبناء شعبنا الصامدين في مواجهة اعتداءالاحتلال وإرهاب مستوطنيه، في المخيمات والقرى والمدن، ولأهلنا القابضين على الجمرفي القدس، درة التاج وعاصمة دولة فلسطين الأبدية، المدافعين عن هوية وطابع مدينةالقدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووضعها التاريخي والقانوني. ومن هنا، علىبعد خطوات من مكان احتضان أرض فلسطين الطاهرة لجثمان الزعيم الخالد ياسر عرفات،أتقدم بالتحية لأبناء شعبنا العظيم في أماكن تواجده في فلسطين وخارجها كافة.

إنني وإذ أقف أمامكم،أعي تماما أن الأمل والتمني لا يكفيان، وأدرك المسؤولية الكبرى التي تشرفت بأنوضعتموها على كاهلي، وأشكركم على هذه الثقة الكبيرة، آملا أن أكون والحكومة علىقدرها. إنها مسؤولية تتطلب الانطلاق من الأمل والتمني، إلى العمل، ومن الخطط إلىالإجراءات، ومن الكلام إلى الفعل. إن الأمل هدف يقود الإنسان للبقاء والصمود، ولكنالعمل الجاد هو ما يجعل من ذلك الأمل حقيقة، وهذا أول ما أعلن عنه أمامكم وأمامشعبنا: التزامي وفريق حكومتي بالعمل، وبتجميع الطاقات، بشكل شامل، واستغلال جميعالمكنونات الكبرى التي يمتلكها شعبنا بشكل فردي وجماعي من أجل القيام بالمهاموالمسؤوليات المنوطة بنا، بناء على كتاب التكليف، وعلى ما تمليه الضرورة، وخطورةالمرحلة، والتحديات الكبرى التي ندرك مدى تعقيداتها على الصعد كافة.

هي تحديات صعبةبالفعل، ولكن ما بين الصعب والمستحيل إرادة وتسلّح بالإيمان، وصبر وصمود وقدرة علىالنهوض؛ وهي مفردات تشكل مرادفات لفلسطين وشعب فلسطين.

سيادة الرئيس،

لقد أدت الحرب الهمجيةالمتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة. إن الصورة مروعة، ولا يمكنوصفها، وما زالت تتواصل. فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي اثنان وثلاثون ألفوخمسمائة مواطن (32,500)، منهم حوالي أربعة عشر ألف طفل (13.800)، إضافة إلى مايقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحتالأنقاض. ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته خمسة وثمانون بالمئة85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال. ويعاني كافةالمواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهونمستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقلّ عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوءالتغذية أمام نظر العالم أجمع. وتوقف العمل في ثلاثة وثمانين بالمئة 83% من آبارالمياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العملبالكامل.

ودمّرت آلة الحربالإسرائيلية أكثر من ستين بالمئة 60% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أوجزئي، ولا يعمل سوى أربعة وعشرون 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية،واثنا عشر مستشفى من أصل ستة وثلاثين 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد. وفقد 625 ألفطالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت (ثلاثمائة وست وتسعون) 396 مدرسة من أصل(اربعمائة وخمس وتسعون) 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار.ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والكهرباء وشبكات التوزيعوأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع.

ويواصل الاحتلال حربهفي مدينة القدس وباقي محافظات الضفة التي وصل عدد الشهداء فيها إلى أربعمائةوأربعة وخمسين 454 شهيدا في الستة أشهر الماضية فقط، مع استمرار الاقتحاماتوالاعتقالات وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل، مع تسريع الاستيطان، وتعاظمإرهاب المستوطنين، والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وبالتالي فإن الأولويةالوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاعغزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق،وبشكل عاجل ودون تأخير، من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادةالإعمار، ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية ولجم إرهاب المستوطنين في الضفةالغربية.

وبالتأكيد فإن هذهالإجراءات يجب أن تشمل عودة جميع النازحين إلى مناطقهم دون تأخير، وتوفير أماكنووسائل الإيواء والخدمات الأساسية لحياتهم، تمهيدا لعودة العملية التعليمية،والخدمات الصحية وجميع المرافق الخدمية والاقتصادية والبنية التحتية الأساسية،ووصول المياه والكهرباء، والوقود، وغيرها.

ويرافق هذه الحرب،وتبعاتها، أوضاعا اقتصادية تثقل على المواطن والحكومة، حيث وصل اقتصادنا، والماليةالعامة إلى أوضاع تنذر بكارثة كبرى. ففي قطاع غزة، قفز معدل البطالة من واحدوأربعين 41% قبل ستة أشهر، ليصل منذ بداية الحرب على غزة حتى بداية العام الجاريإلى تسع وثمانين 89%، وحتى شهر كانون الثاني تشير التقديرات إلى تدمير حوالي ثلاثةوسبعين بالمئة 73% من المنشآت الاقتصادية، وحوالي ثلاثة وثمانين بالمئة 83% منالمنشآت التجارية. أما في الضفة الغربية، فقد حوالي مئتي ألف عامل عملهم فيإسرائيل، وتراجع عمل وإنتاجية حوالي خمس وثمانين بالمئة 85 % من المنشآتالاقتصادية والتجارية. ووصلت خسائر القطاع الخاص في الأشهر الأربعة الأولى فقط منالحرب في الضفة الغربية وغزة إلى حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي بمعدل تسعة عشرة 19مليون دولار أمريكي يوميا.

أمّا على صعيد الماليةالعامة، تتسلم الحكومة مهامها في خضمّ أزمة مالية غير مسبوقة وصلت إلى مستوياتخطيرة، فقد وصلت التزاماتها التراكمية تجاه الموظفين، الذين يعانون من تسلّمرواتبهم وحقوقهم منقوصة، إلى حوالي سبعمائة وخمسة وأربعين 745 مليون دولار، ووصلمجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار، فيحين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليهاالتزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حولي ثلاثة (3) ملياراتدولار. أي أنّ التزامات ومديونيات الحكومة العامة وصلت إلى حوالي 7 مليار دولارأمريكي.

يضاف إلى كل ما سبق،تراجع الاقتصاد، وبالتالي المداخيل، بسبب خسائر القطاع الخاص جرّاء الحرب، والذيأدى إلى تراجع إضافي في مداخيل الدولة بما نسبته ثلاثون بالمئة (30%) في شهر كانونالثاني مقارنة بما قبل الحرب، أي أنّ مجمل مدخول الحكومة يصل حاليا إلى حواليعشرين بالمئة (20%) من مجمل حجم المصروفات، مما انعكس على قدرتها على الوفاءبالتزاماتها أولا تجاه حقوق الموظفين، وثانيا تجاه الموردين للسلع والخدماتالأساسية. ما يضع الحكومة الجديدة، في اليوم الأول من تسلمها لمهامها، أماماحتياجات كبيرة تتعلق بالتعامل مع التزاماتها اليومية، والديون المترتبة عليها،وتمكين الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن الاحتياجات التي يجب تخصيصهالقطاع غزة؛ سواء الطارئة أو المتعلقة بالإنعاش، حتى قبل توفر الظروف لموضوع إعادةالإعمار.

وبكلّ أسى، فإن هذهالأوضاع تأتي في ظل انقسام بغيض، يجب أن ينتهي وعلى الفور، لأن ذلك يؤثر على قدرةمؤسساتنا وأجهزتنا المدنية والأمنية من تقديم خدماتها، ومن تمكينها بالقيامبمهامها المطلوبة للمواطنين، في شقي الوطن على حد سواء، ونحن على ثقة بأن الجميعسيكون على قدر المسؤولية لتوفير البيئة المناسبة، وتوفير التسهيلات لتمكين الحكومةمن خدمة جميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، والتخفيف من معاناتهم جراء مايتعرضون له، خاصة في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، من تدمير واستهدافلمشروعنا الوطني وحريتنا واستقلالنا .

سيادة الرئيس

لا بدّ من التأكيد علىأنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي،والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وفي ذات السياق، فإنالحكومة ملتزمة بإسناد الاستراتيجية الوطنية القاضية بأن أي تحرك سياسي يجب أنيسعى لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وذلكبإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتجسيدالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 ( الضفة الغربية وغزة موحدتين)وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحلّ قضيةاللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، والعمل ضمن خطة وطنية شاملة وواضحة للوصولإلى هذا الهدف.

وعليه، فإن هذهالحكومة ستسعى لتجسيد الموقف الوطني بأن دولة فلسطين هي الكيان الوحيد المسؤول عنالإدارة والحكم في فلسطين بجميع أقاليمها اعتمادا على كون الضفة الغربية بما فيهاالقدس الشرقية وقطاع غزة وحدة سياسية وجغرافية واحدة لتجسيد حق تقرير المصيرالفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وأخذا بعين الاعتبار الإطار السياسي الذيتعتمده منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، علىالمستوى الوطني الجامع للشعب الفلسطيني وفصائله. ووجب علينا التذكير في هذاالسياق، أن هذه الرؤية السياسية الشاملة، وضرورة تمكين جميع الأطراف للحكومة تعتبرمتطلبات ضرورية لكي تستطيع الحكومة القيام بدورها تجاه أبناء شعبنا، وتحديدا فيقطاع غزة، وبالتالي إنجاح أية جهود قادمة لإعادة الإعمار.

سيادة الرئيس،

إن هذا الوضع الصعب،والتحديات الجسام، وحرب الإبادة القائمة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، واستهدافالبشر والأرض والمقدسات في القدس والضفة الغربية لن تثني عزيمتنا، وسنعمل علىمواجهتها، من أجل تنفيذ المسؤوليات التي أوكلتموها إلينا، وصولا إلى التأسيسللاستقلال والدولة، بما يشمل العمل على ترسيخ مبادئ العدالة والاستدامة والشفافيةوالحوار والشراكة وتنفيذ برامج الحكومة ضمن معايير عالية، تعزز ثقة المواطنينبمؤسساتهم الحكومية والوطنية، ورفع جودة الخدمات الحكومية واستدامتها وتحولّهاالرقمي.

وسنقوم بذلك على مبدأالشراكة والحوار من أجل تحسين الأداء، ورفع المستوى المعيشي لشعبنا، وضمن معاييرالنزاهة ومحاربة الفساد، وتوفير مكونات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا، بكرامة وعدلاجتماعي، وعقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات ضمن إطار سيادة القانون، والعملكذلك على تعزيز مكانة دولة فلسطين ومؤسساتها الوطنية في منح الفرص للشباب والمرأةوفي مجالات الريادة والابتكار والمبادرة والتنمية المستدامة، وذلك بالشراكة معالقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المحلية، وكذلك أهمية العمل على إشراكأهلنا في الخارج والشتات، للإسهام في التنمية والاستثمار في بلادهم في ظل قوانينوبيئة شفافة ومحفزة.

وعليه، فإنه يشرفني أنأضع بين أيديكم، وأمام أبناء شعبنا، الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة والذيسيشمل حال الانتهاء من إعداده، على تحديد الأولويات والإجراءات القابلة للتطبيقفورا، وعلى المدى المتوسط والمدى البعيد، بما يوفر آليات التعامل مع تبعات الحرب،والأوضاع الحالية، ويرفع من مستوى أداء المؤسسات الحكومية، ويمهد الطريق إلىالبرامج الخاصة بالإصلاحات والتنمية الاقتصادية، القائمة على الشفافية والحكمالرشيد، ويتلخص فيما يلي:

أولا: الإغاثة، وإعادةالإعمار والإنعاش الاقتصادي، ومنظومة الرعاية الاجتماعية في الضفة وغزة:

1- الإغاثة والخدماتالأساسية

- العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى، بما يشمل وضع خطة شاملةللمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، لغرض تلبية الاحتياجاتالفورية الطارئة، والتي تعاني من المعيقات والتقييدات الإسرائيلية التي تحد مندخولها بالكميات المطلوبة، وإيصالها إلى مستحقيها، وفي ظل تعدد الجهات الدوليةوالإقليمية التي تقدم – مشكورة - الدعم الإنساني، في غياب آلية تنسيق موحدة يمكنأن تنظم العمل وتعظّم الجهود. وذلك من خلال البدء بالتركيز على قضية التنسيق بشكلمركزي لكافة هذه الجهات والمساعدات لضمان عدالة التوزيع، وفعاليتها ضمن إجراءاتحوكمة سليمة وشفافة. وبالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتهامنظمات الإغاثة الفلسطينية، والعربية والدولية والأممية، وخاصة وكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) والتي يجب تعزيز عملها ودعمها بكافة السبلالممكنة، لتمكينها من مواصلة الدور الحساس والهامّ الذي تقوم به لأبناء شعبنا،ورفض كافة محاولات المس بها وبمكانتها.

- وعليه، ستشكل الحكومةفور المصادقة عليها فريق عمل على المستوى الوزاري للقيام بهذه المهمة، وتعيين منسقخاص للمساعدات والشؤون الإنسانية لقطاع غزة لقيادة فريق العمل وهذه الجهود. وبمايشمل وضع البرامج والخطط التنفيذية لإعادة الخدمات الأساسية من وقود، ومياه،وكهرباء، وخدمات صحية، وغيرها. وتنظيم مؤتمر تشاوري مع كافة الجهات الدوليةوالإقليمية لتنظيم هذه القضية الطارئة، وفي ذات الوقت تركيز وجذب الاهتمام الدوليلها، وإلزام المجتمع الدولي ببذل المزيد للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذاالوضع المأساوي.

2- التعافي وإعادةالإعمار في قطاع غزة:

- التعافي: وضع الخططوالتجهيز لمرحلة للتعافي على المدى المتوسط والطويل بما يشمل جميع المتطلبات، منمواد أساسية، وإيواء، وخدمات مثل المياه، ومعالجة الصرف الصحي والإمدادات الضروريةللمشافي، وإزالة الأنقاض، وبرامج لتوفير فرص عمل فورية، وضخ النقد في الاقتصادالمحلي والمساعدة في جهود التعافي، كي تتمكن هذه الخطط من العمل بشكل فوري وفياللحظة التي تتوفر الظروف لها.

- إعادة الإعمار: ونحنندرك مدى صعوبة، وحجم ومتطلبات إعادة الإعمار في قطاع غزة، بما فيها المتطلباتالمالية والتي قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومتطلبات الترتيباتالسياسية واللوجستية، التي لا يمكن بدء إعادة الإعمار دونها، إلا أن الحكومة ستبدأالعمل وبالتوازي مع تنسيق جهود الإغاثة الإنسانية، بالتأكد من الجهوزية التامةلتطوير وتنفيذ (فور توفر الظروف المناسبة) خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة، مع التركيزعلى إعادة بناء البنية التحتية وتنشيط الاقتصاد المحلي، ضمن إطار حوكمة شفاف ونزيهونظام رقابة صارمة يضمن الامتثال للمعايير المالية والمحاسبية الفضلى، والبدءبالتحضير لعملية تجنيد الأموال اللازمة لذلك، على أن تكون إعادة البناء، ضمن رؤيةوطنية استراتيجية شاملة ومتقدمة تضع أسس الاستقلال وملامح الدولة الفلسطينيةالمستقلة.

3- إعادة الإعمار فيالضفة الغربية:

تحديد احتياجات إعادةإعمار ما دمّره الاحتلال في المحافظات الشمالية، خاصة في المناطق الأكثر تضررا وفيمقدمتها محافظات جنين، وطولكرم، ونابلس، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتنشيطالاقتصادي، بالتركيز على المحافظات والتجمعات الأكثر تضررا واستهدافا.

4- تحفيز الاقتصاد:

العمل على وضع خطةلمراجعة وتطوير السياسات، بحسب الأولوية، والتي يمكن أن يكون لها الأثر المباشر فيتحفيز الاقتصاد سواء على صعيد البنية التحتية، أو الصناعة بكافة مجالاتها، وتعزيزدور الشباب والمرأة، وبالشراكة والحوار مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها القطاعالخاص.

5- الرعاية الاجتماعية فيالضفة وغزة

مراجعة وتقييم أنظمةالرعاية والحماية الاجتماعية، بما في ذلك دراسة منظومة الحماية الاجتماعية، ودعمالأسر المحتاجة والفقيرة، وتقييم تجربة قانون الضمان الاجتماعي، ودراسة نظامالتأمين الصحي وغيرها، بهدف الارتقاء بها ورفع مستوى الحماية الاجتماعية كأحدالعناصر الحيوية في منظومة الإصلاح والبناء التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها.

ثانيا: الماليةالعامّة، الاستدامة المالية، والاستقرار الاقتصادي:
في الوقت الذي تحتاجالحكومة فيه إلى الدعم الخارجي في المرحلة الحالية، سواء للاستجابة للاحتياجاتالإنسانية الهائلة في قطاع غزة، وإعادة إعمارها فيما بعد، ولضمان استقرار الوضعالمالي في الضفة الغربية؛ وتمويل البرامج الإصلاحية، فإن الهدف الأسمى على المدىالبعيد يتمثل في التأسيس لخلق اقتصاد وطني قوي ومستدام، وديناميكي ومتنوع يعتمدعلى الابتكار ويدفع فلسطين نحو الاكتفاء الذاتي.

وعليه، ستعمل الحكومةعلى تركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرارالاقتصادي وذلك من خلال:

1- إعداد وتنفيذ خطة شاملة لإصلاح المالية العامة تحتوي على العناصر الأساسيةمثل ترشيد المالية، والمسؤولية المالية، وشفافية الموازنة، وإدارة المصروفات،وإدارة الديون، وضمان مواءمة هذه الإجراءات مع سياسات إنعاش الاقتصاد.

2- العمل على تحسين إيرادات الخزينة من خلال ترشيد المصروفات، خفض التسريباتالمالية، بما يشمل الإصلاحات المطلوبة في قانون ضريبة الدخل، وتعزيز آليات الدفعالإلكتروني، وتمكين هيئات الحكم المحلي، وتعزيز وتحسين شفافية المالية العامةوترشيد وتنظيم قطاع خدمات المياه والكهرباء.

3- تحديد أولويات الصرفوالمدفوعات، وفي مقدمتها حقوق الموظفين العموميين، والموردين من القطاع الخاص بمايضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.

4- العمل على تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بهدف تجنيد الأموال لدعم وتمويلالمبادرات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة. على أن يكون تركيز المؤتمر بداية منالاحتياجات لقطاع غزة الإنسانية، ومتطلبات التعافي على المدى المتوسط، وإعادةالإعمار، إضافة إلى إنعاش الوضع الاقتصادي والمالي، وتمكين برامج الإصلاح. حيثستقوم الحكومة بوضع خطة استراتيجية لهذه المبادرات تعكس الإدارة الكفؤة والشفافةوالمستدامة لها.

ثالثا: الإصلاحالمؤسسي، إعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، محاربة الفساد، رفع مستوى الخدماتوالتحول الرقمي

1- الإصلاح المؤسسي:

- تطوير خطة الإصلاح المؤسسي كمصلحة وطنية ملحة وعليا، بالتعاون مع كافةالأطراف، وبشكل شامل، ومبني على الشراكة، ما بين القطاعات الحكومية، ومؤسساتالمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهيئات الحكم المحلي، والجهات الأكاديمية، وفيكافة المجالات الاقتصادية، والأمنية، والقضائية، والمالية والإدارة العامة (بمايشمل المسؤولية المالية وشفافية الموازنة وكفاءة تخصيص الموارد وإدارة النفقات)،والصحة والتعليم، وبما يشمل معايير الأداء، والمتابعة، والتقييم، والمكاشفة،والمساءلة، للوصول إلى مؤسسات قوية قادرة على الحكم الرشيد وتحقيق أهداف التنميةالمستدامة.

- من أجل هذه الغاية،ستقوم الحكومة بتشكيل فريق عمل وزاري لتنسيق وقيادة عملية الإصلاح، وبناء "مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي" لإنفاذ الإصلاحات المؤسسية والذي سيكون مكّلفابوضع الخطط الإصلاحية المطلوبة، وضمان تنفيذها وفق المعايير الدولية والممارساتالفضلى.

2- توحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن:

ستعمل الحكومة على وضعالتصورات، وتوفير الظروف والخطط التي ستسمح بإعادة توحيد مؤسسات الدولة ما بينالمحافظات الشمالية والجنوبية، على قاعدة وحدة الوطن جغرافيا وسياسيا ووطنيا. وبمايشمل تولي مسؤولية المؤسسات الوزارية والمدنية في غزة، في حال سمحت الظروف على الأرض،بما يشمل العمل على قضايا توحيد الكادر الوظيفي، والبدء بوضع خطط توحيد القوانين،تمهيدا لإعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك الرابط الجغرافي الدائم علىالمدى الطويل. ومن هذا المنبر، تدعو الحكومة كافة الجهات والأطر السياسيةوالمجتمعية ومكونات المجتمع إلى التعاون والعمل من أجل توفير الظروف المناسبة التيتمكن الحكومة من القيام بمثل هذه المهمة الوطنية.

3- محاربة الفساد:

- لن تتسامح الحكومة معالفساد، وتلتزم بمحاربته كمتطلب أساسي لنجاح عملها، ورفع كفاءة مؤسساتها، واستعادةثقة أبناء شعبنا بمنظومة عملها، وعليه ستعمل الحكومة على إجراء دراسة تقييمية فيهذا الصدد تغطي أداء المؤسسات العامة، ومن ثم وضع وتنفيذ خطة تفصيلية وإجرائيةبناء على مخرجات هذه الدراسة للقضاء على الفساد.

- العمل على تمكينوتقوية وتطوير عمل هيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة العامة، بما يشملالموازنات، والقدرات البشرية لتدعيم هذه الجهود وضمان وضع السياسات التي تتسق معالممارسات والمعايير الدولية في الحوكمة والشفافية.

- ستقوم الحكومةبالتشاور الدوري والعمل عن قرب بين المؤسسات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمعالمدني، بما فيها النقابات والاتحادات والفعاليات الوطنية على مبدأ التشاوروالمشاركة في محاربة الفساد، وتعزيز الحوكمة، والرقابة/ والمساءلة.

- العمل على رفع مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لقطاعيالتعليم والصحة، لتمكينها وتحسين الأداء فيها، على مبدأ قدسية التعليم كأحدالعناصر التي طالما تفاخر فيها الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل على رفع مستوىالتعليم وتطوير المناهج التعليمية وذلك بتفعيل عمل المركز الوطني للمناهج، وتمكينالمعلمين. إضافةً إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتعزيزها كحقوق للمواطنين ضمنمنظومة عمل فعالة وكفؤة وشفافة، تضمن تقديم الخدمات بالمستويات التي يستحقها أبناءشعبنا.

- تعزيز التحولّ الرقميمن أجل زيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الوصول للخدمات الحكوميةوالعامة للمواطنين ورقمنتها.



رابعا: سيادة القانون:عدالة وأمن وحريات وتعزيز نزاهة القطاع المالي

1- الجهاز القضائي، وقطاعالعدالة

- تمكين الجهاز القضائي،بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته والارتقاء به، بما يشمل وضع خطة تفصيليةبالشراكة مع السلطة القضائية تضمن الاستقلال الإداري والمالي وتؤدي لتعزيز كفاءةإجراءات التقاضي من حيث رفع كفاءة وقدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة مما يؤديإلى سرعة الفصل في القضايا ويعزز سيادة القانون ويمكن المواطنين من الوصول للعدالةفي الوقت المناسب.

- تعزيز الأمن والأمانبما يشمل حماية عامة الناس وممتلكاتهم، والعمل لتوفير الشعور بالأمن والاطمئنان،وتبني الإجراءات الضرورية لمنع الجريمة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وذلكمن خلال العمل مع الأجهزة الأمنية لتحديد الإصلاحات المطلوبة وتعزيز مواردهاالبشرية والمالية وفق الأولويات التي تحددها، بما ينسجم مع خطط الإصلاح، مما يساهمفي تعزيز حفظ النظام العام والأمن الداخلي وإنفاذ القانون.

- ضمان الحريات العامة،وفي مقدمتها حرية التعبير، وتعزيز العقد الاجتماعي القائم على الشمولية، والحواروالشراكة ما بين كافة الأطراف.

خامسا: تعزيز الصمودفي القدس، والأغوار والمناطق المهمشة

1- مدينة القدس:

- تعزيز وتدعيم مدينةالقدس، والمقدسيين، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية فيالمدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني، ودعمالمواطنين بكافة السبل المتاحة أمام ما تتعرض له من استهداف للمقدسات، وتقييداتاقتصادية واجتماعية وعزل عن محيطها وامتدادها الطبيعي. وستقوم الحكومة بتعزيز عملوزارة القدس بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية، ومأسسة التواصل مع المجتمعالمقدسي من أجل تحديد الأولويات والبرامج التي يمكن البدء بتنفيذها فورا، والتخطيطللبرامج على المدى المتوسط والبعيد.

1- الأغوار والمناطقالمهمشة

- إيلاء اهتمام خاصبالمناطق الأكثر استهدافا، والمهمشة، وتعزيز صمود المواطنين وتواجدهم فيها، وفيمقدمتها الأغوار الفلسطينية، والمناطق المسماة "ج"، والعمل مع كافةالأطراف المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المحلي، ومؤسسات المجتمع المدني،والاتحادات، والشركاء الدوليين من أجل وضع الخطط التي يمكن أن يتم بدء العمل عليهابشكل واقعي، تمهيدا لوضع الاستراتيجيات على المدى البعيد.

سادسا: تعزيزالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمكاشفة وتمكين الإعلام

- اتخاذ ما يلزم منإجراءات لتهيئة الظروف الداخلية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فيالمحافظات الشمالية بما فيها القدس الشرقية والمحافظات الجنوبية وفق القانون. -
- تعزيز الشفافيةوالمساءلة، بما يشمل تقديم التقارير المنتظمة للجمهور العام، بناء على مبادئالشراكة، والحوار وبناء توافق الآراء، وإشراك كافة الفئات وفي مقدمتها، المرأة،والشباب، وإشراك مجتمعات الشتات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيفلسطين.
- تعزيز دور الإعلام فيالدفاع عن المصالح الوطنية والأهداف العليا لشعبنا، والحفاظ على هويته وزيادةالانتماء الوطني، والتوعية التثقيفية بما يحافظ على رفع مستوى السلوكيات، وحريةالتعبير وفق القوانين، والحفاظ على الإرث الوطني الفلسطيني والحضاري والربط معأهلنا في الخارج، وفي الشتات، ونشر الرواية الفلسطينية والدفاع عنها بما يسهم فيالوصول للحرية والاستقلال والسيادة. وبما يشمل كذلك ضمان حرية عمل وسائل الإعلام،والوصول لمصادر المعلومات.
سابعا: العلاقاتالعربية والدولية

- تعزيز وتدعيم العلاقاتمع الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، وجميع مكونات المجتمع الدولي ضمنمنظومة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.
- تعزيز العلاقات معالفعاليات والمنظمات وحركات التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني للبناء علىالتعاطف والمواقف المناصرة لقضيتنا وعدالتها وتمكينها وتعظيمها، كمكون أساسي فيمسيرة النضال والتحررّ.


السيّد الرئيس،

لتنفيذ هذه المهام،والتي ستقوم الحكومة بالعمل عليها وفق الأولويات، وبواقعية، فإنه وإضافة إلى ضرورةتوفر الظروف السياسية آنفة الذكر، فإن أهم عامل لتمكينها يبقى التلاحم والتعاونوالشراكة ما بين كافة الأطياف، وبالتأكيد الوحدة الوطنية في الحوارات والأطر علىمستوى منظمة التحرير. إننا نضع الحكومة التي شرفتمونا بتشكيلها أمام كافة أطيافالشعب، لا نمد أيدينا فقط للتعاون، والتكامل والشراكة والحوار، بل نؤكد أن هذا هوالنهج والعنصر الأساسي الذي سيقوم عليه تنفيذ برامجها، سنعمل من أجل أن يكون ذلكحقيقة واقعة، إذ إنّ عمل الحكومة لا يمكن أن يتحقق إلا في حال كانت هذه الوحدةوهذا التعاضد على كافة مستويات العمل، ومن كافة الفئات، من أصغر فعالية شعبية فيمخيم أو قرية أو مدينة، مرورا بالمؤسسات والمنظمات الشعبية، والمجتمع المدني،وانتهاء بالأطر العليا التي تقومون بالعمل عليها من أجل وحدانية التمثيل الفلسطينيضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.


بسم الله الرحمنالرحيم "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"...

صدق الله العظيم.



والله ولي التوفيق،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رام الله: 28/03/2024

الدكتور محمد مصطفى

رئيس الوزراء المكلّف







مرسوم رقم ( ) لسنة 2024م

بشأن اعتماد تشكيلالحكومة التاسعة عشر

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لنظام الأساسلمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسيالمعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على القراربقانون بشأن منح الثقة للحكومة التاسعة عشر الصادر بتاريخ 28/03/2024م،

وعلى خطاب التكليفالصادر عنا بتاريخ 14/03/2024م،

وبناءً على الصلاحياتالمخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحةالعامة،



رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

اعتماد تشكيل مجلسالوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

1- محمد عبدالله محمد مصطفى رئيساًللوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

2- شرحبيليوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل

3- زيادمحمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية

4- عمر أكرمعمران البيطار وزيراً للمالية

5- وائل محمدمحمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

6- سامي أحمدعارف حجاوي وزيراًللحكم المحلي

7- ماجد عونيمحمد أبو رمضان وزيراًللصحة

8- أمجد سعدسليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي

9- إيناسحسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل

10- محمدمصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

11- عرفاتحسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة

12- محمديوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني

13- عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي

14- عاهدفائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان

15- سماح عبدالرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية

16- رزق عبدالرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة

17- هانيناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك" وزيراً للسياحة والآثار

18- أشرف حسنعباس الأعور وزيراًلشؤون القدس

19-"عماد الدين" عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة

20- طارقحسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات

21- منى محمدمحمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة

22- فارسينأوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين

23- باسل عبدالرحمن حسن ناصر "الكفارنة" وزير دولة لشؤون الإغاثة



مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض معأحكام هذا المرسوم.



مادة (3)

على الجهات المختصةكافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فيالجريدة الرسمية.



صدر في مدينة رام اللهبتاريخ: 28/03/2024م





محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذيةلمنظمة التحرير الفلسطينية



كما أصدر الرئيس محمودعباس مرسوما بانتداب السفير دواس دواس من وزارة الخارجية والمغتربين ليعمل أميناعاما لمجلس الوزراء".

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