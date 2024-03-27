((السكر والصناعات التكاملية)) تضخ 80 مليون جنيه فى مصنع أبوقرقاص بـ 2024

تستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية، رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقرقاص التابع لها إلى 7 آلاف طن، بالتوازى مع ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه، خلال العام الجارى، فى إطار خطة الشركة لزيادة الإنتاج لتغطية الطلب المحلى والتوسع فى التصدير.

قال عصام الدين البديوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة استلمت 4.8 مليون طن قصب لإنتاج 506 آلاف طن سكر منذ بداية الموسم فى ديسمبر الماضى وحتى يوم الأربعاء الماضى.

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لفت فى مقابلة مع“البورصة” إلى أن موسم إنتاج سكر البنجر، بدأ منتصف الشهر الجارى بمصنع“أبوقرقاص” وتم التعاقد على شراء كمية تتراوح بين 600 و700 ألف طن بنجر لإنتاج 80 ألف طن خلال الموسم المستمر حتى شهر أغسطس المقبل.

أوضح البدوى، أنه تم سداد نحو 8.1 مليار جنيه كمستحقات القصب، متوقعًا أن تصل إجمالى مستحقات القصب والبنجر بنهاية الموسم لنحو 12.5 مليار جنيه.

تابع البدوى، أن الشركة توفر السيولة اللازمة للتمويل من خلال عدة بنوك مثل البنك الأهلى والتجارى الدولى، وبنك مصر، بجانب عدة بنوك أخرى.

أضاف أن جميع إنتاج الشركة يتم توجيهه للبطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الشركة على مدار الشهور الثلاثة الماضية كانت توفر السكر للسوق الحر بجانب التموين بكميات تقدر بـ220 ألف طن شهريًا، بينما ستبدأ فى العودة إلى نفس كميات ما قبل أزمة السكر والتى تقدر بـ 95 ألف طن حر وتموينى، وذلك بالتزامن مع إنتاج سكر البنجر وزيادة معدلات الضخ من الشركات المنتجة.

تابع أن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج سكر القصب، إلا أن هناك تحديات تواجه العلمية الإنتاجية ممثلة فى تراجع المساحات المنزرعة من القصب خلال السنوات الماضية وبالتالى الكميات الموردة من المزارعين.

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن تم زراعتها عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

تابع أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى العرض المقدم من شركة إيطالية لإنشاء مصنع لاستخلاص الإيثانول من مخلفات القصب ومن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية له نحو 3 مليارات جنيه، على أن يتم البت فى العرض قبل نهاية الشهر الجارى.

فى سياق متصل، أشار البديوى إلى أن رفع سعر توريد القصب خلال الموسم الحالى ساهم فى زيادة الزراعات الربيعية من القصب خلال الموسم الحالى لتصل إلى 27 ألف فدان بزيادة ألفى فدان عن الموسم الماضى وسط توقعات بزيادتها، موضحًا أن الشركة أعدت مجموعة من الحوافز للمزارعين للتشجيع على التوريد من بينها التعاقد على توفير“حصادات” لتوفير النفقات بدلًا من عملية جمع القصب يدويًا.

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حوافز جديدة لمزارعى القصب فى محافظات الصعيد؛ فى فبراير الماضى ليصل سعر الطن ألفى جنيه مقابل 1.5 ألف جنيه للطن فى حالة توريد المزارع أكثر من 40 طنا.

أِشار إلى توقيع إتفاق تعاون مع كل من وزارة الزراعة والرى لتقديم حوافز مالية للمزارعين المستخدمين لمنظومة الرى بالتنقيط وفى حالة توريد أكثر من 40 طن قصب على الفدان للشركة تصل إلى 5 آلاف جنيه للفدان.

تابع أنه يجرى التفاوض أيضًا مع البنك الزراعى المصرى، على زيادة القرض الخاص بالمزارعين الخاص بتكاليف الزراعة وزيادته بنحو 10 آلاف جنيه، لافتًا إلى أنه مع اقتراب بداية الموسم ستدرس الشركة زيادة حافز“نولون النقل” الذى بدأت فى توزيعه منذ عامين ويختلف وفقًا للمسافة ويتراوح بين 10 و50 جنيها للطن كحد أقصى.

أشار البديوى إلى أن الشركة تستهدف حاليًا تشغيل مصنع”أبو قرقاص” خلال موسم البنجر الحالى لفترة أطول من المواسم السابقة تصل إلى 5 أشهر بدلًا من تشغيله شهرين فقط وذلك من خلال التعاقد مع بعض شركات القطاع الخاص المنتجة للبنجر وتم بالفعل التعاقد مع شركتين قطاع خاص.

أوضح أن الكميات التى سيتم تشغيلها للقطاع الخاص تتراوح بين 300 و400 ألف طن بنجر، لافتًا إلى إنتاج السكر للقطاع الخاص يخفض من تكاليف الإنتاج ويدعم زيادة المعروض من السكر بالسوق المحلى.

ذكر أن الشركة تستهدف شراء نحو 700 ألف طن خلال الموسم الجارى، بينما من المستهدف زيادة نسبية فى توريدات القصب، خاصة مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعديل سعر التوريد وفقًا لمتغيرات السوق، مشيرًا إلى ضرورة تدخل أجهزة الدولة لمنع تشغيل عصارات القصب الأسود قبل شهر يناير.

شدد على ضرورة منع تسريب القصب خارج المحافظات والعودة إلى منظومة الدورة الزراعية حتى يمكن دفع المزارعين لتوريد أكبر كمية من القصب.

أوضح أن الشركة أضافت خط“فاصل الأتربة” فى مصنع”أبوقرقاص”، مع توفير المعدات اللازمة له من خلال مصنع المعدات التابع للشركة، وذلك لتوفير السيولة الدولارية وخفض تكاليف الإنتاج وتم إنتاجه محليًا بنسبة 95% بتكلفة 10 ملايين جنيه بدلًا من 25 مليون جنيه فى حالة الاستيراد من الخارج.

لفت إلى أن الخط الجديد يقوم بفصل الأتربة والمخلفات غير المرغوب فيها التى يتم توريدها مع البنجر ويوفر مواد كيماوية طاقة كهربائية بجانب جودة السكر المنتج وتقليل الفاقد.

ونوه أن هناك مشروعات أخرى فى مصنع أبو قرقاص من بينها مصنع مجفف العلف، ورفع طاقته الإنتاجية لنحو 7 آلاف طن ليصل إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى المصنع خلال العام الحالى نحو 80 مليون جنيه.

أضاف أن الشركة حاليًا تنافس فى مناقصة لتوفير”خزانات الزيوت” لمصانع إنتاج زيوت الطعام وسيتم تنفيذها من خلال مصنع المعدات التابع للشركة وسيكون بعائد استثمارى كبير على الشركة.

وعن خطة تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، أوضح أن التطوير يشمل كل محاور العمل بالشركة، وسيتم إعادة تنظيم الشركة إداريًا وفق أحدث أساليب الإدارة وبالتوافق مع القوانين المنظمة، بجانب تطوير مصنع الخميرة ورفع قدرته الإنتاجية باستثمارات 23 مليون جنيه.

أشار إلى أن الشركة تصدر عدد من منتجاتها مثل“السكر البني، والعطور، والكحول، وعلف البنجر، والخميرة، ومنتجات صناعات غذائية، لنحو 15 دولة تشمل السودان للسعودية ليبيا اليمن فرنسا إيطاليا كما نستهدف دخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة فى العديد من دول أفريقيا مثل” بوروندى وتنزانيا.

أضاف أن الشركة حققت نموًا فى صادراتها بنسبة 72% بداية من العام المالى الحالى وحتى نهاية شهر ديسمبر بقيمة 672 مليون جنيه مقابل 390 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضي.

أوضح أن قرار رئيس الوزراء باستيراد مليون طن سكر خلال الموسم الحالى سيدعم وفرة المعروض من السكر وانتهاء الأزمة تمامًا، متوقعًا حدوث انفراجة خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

أشار إلى أن الشركة انتهت من تكرير 150 ألف طن سكر خام تم استيرادها من الخارج وأنه سيتم تكرير أى كميات يتم إسنادها إلى الشركة من التعاقدات المقبلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.