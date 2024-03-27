القهوة العربية.. إرث يعكس قيمة الكرم وحسن الضيافة

يستحضر شهر رمضان المبارك معه هذا العام، كما في كل عام، بعضاً من عادات المجتمع الإماراتي وتقاليده وطقوسه المتوارثة عن الأجداد، التي تشكل جزءاً من إرث البلاد الثقافي الذي حرصت دولة الإمارات على صونه بإدراج عناصره على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لـ((اليونسكو))، ومثال على ذلك، ((القهوة العربية)) التي أدرجت على القائمة عام 2015، باعتبارها من العناصر الرئيسة لهذا التراث.

تنقيب

عرف المجتمع الإماراتي بذور نبتة البُن منذ أكثر من ألف عام على أقل تقدير، وذلك حسبما أظهرت أعمال التنقيب التي كشفت عن وجود أقدم حبة بُن في العالم تعود إلى القرن الـ 12 داخل جرة فخار في رأس الخيمة.

ويُرجح أن تكون حبات البن قد وصلت إلى الإمارات عن طريق اليمن عبر الرحلات التجارية، وأن يكون منشأها الأصلي الغابات المطيرة لجبال أثيوبيا، وأن تكون انطلقت من هناك وسلكت طرقاً عدة بعد اكتساحها قلوب الناس كمشروب منبه.

وأحب الناس مشروب القهوة لرائحتها الزكية ونكهتها المميزة، وأصبحت صديقتهم في كل الأوقات: رفيقة الأزواج في الصباح والموظفين في مقرات العمل، وفي حضورها تدور الأحاديث والقصص والمرويات في المنازل، وفي مجالسها تطرح قضايا الناس وتنجز الأعمال ويلتقي الأصدقاء بأحبائهم. وقد تغلغلت عميقاً في بنية المجتمعات وأصبحت ركناً أساسياً للعادات والتقاليد المتوارثة إلى يومنا هذا.

حضور دائم

وفي التراث الإماراتي والعربي الأعم، يشهد حضورها الدائم في المناسبات المختلفة على المكانة الاجتماعية المهمة التي تحتلها، فهي تعد تعبيراً عن الكرم وحسن الضيافة، الصفتان المتأصلتان بقوة في البيئة العربية ومفرداتها. فلا إكرام للضيف من دون تقديم القهوة العربية وفق طقوس خاصة.

يقدمها الإماراتيون في فناجين صغيرة مستديرة مع التمر أو الحلوى، ويتخلل تقديمها جملة آداب وسلوكيات يلتزم بها الضيف والمضيف ومقدم القهوة.

فن وذوق

وتستخدم الدلة في تحضير القهوة وتقديمها، وهي الآنية التي اختارتها الدولة كرمز يوجد على فئات الدرهم الإماراتي المعدنية. ويمر تحضيرها بمراحل عدة. ويجري أولاً فرز بذور البن وغسلها وتجفيفها ومن ثم تحميصها وطحنها ونقعها وتخميرها على نار هادئة من أجل الحصول على قهوة ذات نكهة مميزة ورائحة حادة.

ومن آداب تقديمها للضيف، أن يحمل مقدم القهوة الدلة بيده اليسرى مع توجيه الإبهام إلى أعلى وأن يحمل الفنجان بيده اليمنى وألا يزيد منسوب القهوة المسكوبة ربع الفنجان. وفي المقابل، يجب أن يتناول الضيف الفنجان بيده اليمنى وإعادته إلى من قدمه إليه.

وكذلك من أصول الضيافة أن تُقدم القهوة إلى الضيف الأهم أو الأكبر سناً أولاً، وأن يحتسي الضيف فنجاناً واحداً على الأقل ولا يزيد على 3.

يصف خالد الملا، الرئيس التنفيذي لمتحف القهوة في دبي، مشيراً إلى القهوة العربية وأهميتها تحديداً في دولة الإمارات: إنها فن وذوق في التجهيز والصب والتناول، ورمز للألفة والسلام.