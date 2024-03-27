أبو هولي يرحب: التمويل الألماني للأونروا غير مكتمل طالما يستثني قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي بقرار الحكومة الألمانية استئناف تمويلها للأونروا، بمبلغ 45 مليون يورو مخصصة لعملها في مناطق عملياتها، في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية.

واعتبر أبو هولي، قرار عودة التمويل الألماني خطوة تصحيحية، لقرار تجميد تمويلها في شباط المنصرم، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى "الأونروا"، بيد أنه منقوص وغير مكتمل، طالما أنه يستثني قطاع غزة الذي يتعرض منذ خمسة أشهر متواصلة لحرب إبادة جماعية.

ووضع أبو هولي المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديكي بوتسل، في صورة الوضع الإنساني الكارثي، الذي يصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة، وتداعيات الأزمة المالية التي تعيشها "الأونروا"، نتيجة تعليق التمويل، وانعكاساتها المباشرة على اللاجئين.

وأشار إلى أن ألمانيا ساهمت بصفتها ثاني أكبر متبرع للأونروا في عام 2023، في تمويل يقدر بـ197 مليون يورو، وهو تمويل مهم وكبير، وذو تأثير في عملها، في مناطق عملياتها الخمس.

وطالب الحكومة الألمانية بإعادة النظر في تخصيص تمويلها الذي يستثني قطاع غزة، واتخاذ خطوة إلى الأمام في دعم جهود "الأونروا" الإغاثية المنقذة للحياة في قطاع غزة، موضحا أن ألمانيا في عام 2023، شكلت الداعم الرئيسي للمساعدات الغذائية الطارئة في غزة، بمبلغ إجمالي قدره 81 مليون يورو.

وطالب أبو هولي الدول المانحة بتقديم تمويل مرن غير مخصص للأونروا، لتمكينها من إدارة الأموال التي ترد ميزانيتها، حسب الأولويات والاحتياج لمجتمعات اللاجئين.

وكانت ألمانيا قد أعلنت يوم أمس أنها ستدعم "الأونروا" بنحو 45 مليون يورو، تشمل 15 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان، و7 ملايين يورو لأنشطة النقد مقابل العمل للاجئي فلسطين في لبنان، و23 مليون يورو للمساعدات النقدية الطارئة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا، وللمساعدات الغذائية العامة في الضفة الغربية.