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السبانخ أغنى الخضروات الورقية بالمغذيات

3/27/2024 7:06:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يوصي خبراء التغذية بالخضروات الورقية الداكنة جزءاً من نمط الأكل الصحي، ويعتبر السبانخ الأفضل من بينها لمحتواه الفريد.
يحتوي الكوب الواحد من السبانخ غير المطبوخ على 7 سعرات حرارية فقط. ولكنه يوفر 121% من فيتامين "ك".


وتبلغ كمية فيتامين "ك" الموجودة في السبانخ حوالي 4 مرات أكثر من الخس، وحوالي 5 مرات أكثر من البروكلي، و8 مرات أكثر من الملفوف.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، توفر أوراق السبانخ أيضاً كمية أكبر من معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد مقارنة بالملفوف والخس والبروكلي.


كما أن الخضروات الخضراء غنية بالمواد الكيميائية النباتية، وهي مركبات توجد غالباً في النباتات التي تتمتع بمجموعة من الخصائص المعززة للصحة.


وعن ذلك، يوضح جوزيف روبرتس، أستاذ التغذية المساعد بجامعة ولاية أريزونا "من المعروف منذ فترة طويلة أن هذه المركبات تعمل كمضادات للأكسدة، ما يساعد على مكافحة الالتهابات والشيخوخة. وقد بدأ الباحثون مؤخراً فقط في دراسة آليات حدوث ذلك".


وتعد السبانخ واحدة من أفضل المصادر النباتية للوتين، وهو نوع من الصبغات النباتية المعروفة باسم الكاروتينويد والتي ترتبط بتحسين صحة العين والدماغ.


ويحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف، التي تساعد في الحماية من أمراض القلب والسكري والقولون.


لكن إذا كان لديك مخاوف تكوّن حصوات الكلى، يُنصح بتناول السبانخ باعتدال.

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