التعليم العالي تعلن نتائج الامتحان الشامل في دورته الشتوية

(MENAFN
- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية للعام 2024.
وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط أو التواصل مع كلياتهم، أو من خلال منظومة حكومتي.
وأشارت "التعليم العالي" إلى أنَّ عدد المُتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 950 طالباً/ة، وأنَّ عدد الكليّات التي عُقد فيها الامتحان بلغ 15 كلية، فيما بلغ عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة 59 تخصصاً.
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