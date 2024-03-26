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التعليم العالي تعلن نتائج الامتحان الشامل في دورته الشتوية

3/26/2024 7:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية للعام 2024.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان الطلبة معرفة نتائجهم من خلال الرابط أو التواصل مع كلياتهم، أو من خلال منظومة حكومتي.

وأشارت "التعليم العالي" إلى أنَّ عدد المُتقدمين للامتحان في هذه الدورة بلغ 950 طالباً/ة، وأنَّ عدد الكليّات التي عُقد فيها الامتحان بلغ 15 كلية، فيما بلغ عدد التخصصات التي تقدّم لها الطلبة 59 تخصصاً.

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