تذكرة سكاي بوكس لمباراة باكستان بسعر ألف دينار.. مهمة من العيار الثقيل للمخادمة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار في مباراة باكستان

طرح اتحاد كرة القدم، تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني، التي تقام عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.

التذكرة التي اطلق عليها اتحاد الكرة اسم "سكاي بوكس"، تتضمن تخصيص غرفة فوق المنصة الرسمية، تتسع لثمانية أشخاص، ومجهزة بأفضل وسائل الترفيه والضيافة والمقاعد المريحة، بحيث تتيح لمرتاديها حضورا ممتعا للمباراة.

وتعتبر هذه التجربة الأولى في طرح مثل هذا النوع من التذاكر في المباريات التي تقام في عمان، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الحضور والدعم، خاصة من قبل الشخصيات الرياضية المعروفة أو المشجعين من اصحاب رؤوس الأموال.

مباراة آسيوية من العيار الثقيل للمخادمة

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الأردني أدهم مخادمة والمساعدين أحمد مؤنس ومحمد الخلف لإدارة مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي، والمقررة يوم الثلاثاء 16 نيسان (إبريل)، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتوصف هذه المباراة بأنها "من العيار الثقيل"، في ظل أهميتها، كونها تضم فريقين متميزين يتنافسان على لقب أبطال آسيا، ويضمان في صفوفهما نخبة من النجوم..

كما أسند "الآسيوي" للحكم أحمد فيصل، والمساعد أيمن عبيدات، بالإضافة إلى أحمد سمارة حكم احتياط، والمقيم عوني حسونة، المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تـ 23 والتي تقام خلال الفترة 15 نيسان ولغاية 3 أيار في قطر.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة في ظل السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على مستوى العالم.

"فيفا" يمنح ثلجي 22 ألف دينار

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلزام نادي مركز شباب بلاطة الفلسطيني، بدفع مبلغ 22 ألف دينار، للاعب الأردني يزن ثلجي، بعد شكوى تقدم بها الأخير ضد النادي الفلسطيني، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة خلال فترة لعبه في فريق شباب بلاطه.

وسبق للاعب ثلجي وأن احترف في فريق شباب بلاطة في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنه، ويقوم بتقديم شكوى للحصول على المستحقات، ومن ثم الحصول على حكم من الفيفا بالحصول على 22 ألف دينار.

وجاء الحكم لصالح يزن، بعد متابعة من المحامي عماد حناينة الذي تولى الدفاع عن اللاعب في هذه القضية.

ووفق المعلومات فإن شباب بلاطة سيقوم باستئناف الحكم، على أمل تخفيض قيمة مطالبات اللاعب.

إيقاف مدرب الفيصلي نمر وتغريم الوحدات

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، إيقاف المدير الفني لفريق تحت سن 19 لكرة القدم في النادي الفيصلي خالد نمر مباراتين، وتغريمه مبلغ 150 دينارا، على خلفية تصرفاته خلال مباراة فريقه أمام الوحدات، في اطار منافسات دوري الشباب.

كما قررت اللجنة أيضا، تغريم نادي الوحدات 100 دينار، بدل أضرار في الملعب خلال مباراة الفريق الأول أمام مغير السرحان في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وكانت هذه المباراة شهدت احتكاكا بين المدرب السابق لفريق الوحدات أمجد ابو طعيمة، وأحد لاعبي الوحدات، ما تسبب في إضرار بمنشآت الملاعب، وتحديدا غرفة غيار ملابس اللاعبين.

يشار إلى أن هذه القرارات سبق وأن أصدرتها اللجنة التأديبية قبل حوالي أسبوعين، من دون خروجها للإعلام بشكل واضح.

السوالمة يجتاز اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

اجتاز الحكم الدولي الأردني محمود السوالمة متطلبات دورة أكاديمية الاتحاد الآسيوي للحكام، التي جرت في ماليزيا شباط الماضي.

ويخضع السوالمة خلال الفترة المقبلة للمزيد من الاختبارات، عن طريق إجراء تقييم شامل أثناء قيادته لمباريات محلية للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدا لاعتماده ضمن حكام النخبة في آسيا.

حضر المدرب ولم يحضر اللاعبون

في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، وخلال أحد التدريبات، حضر المدير الفني وجهازه المعاون، فيما لم يحضر اللاعبون الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا.

وانتظر المدرب حضور اللاعبين لبدء التدريب، ولكن ذلك لم يحصل، ما دفع الجهاز الفني للعودة إلى منازلهم، على أمل حل هذه الإشكاليات.

اللاعبون عادوا في اليوم التالي للتدريبات، ولكنهم اشترطوا الحصول على جزء من المستحقات اليوم بحد أقصى.

المدربان جعارة والبكور يشتكيان العروبة السعودي

بدأ المدربان الأردنيان كامل جعارة وليث البكور، اجراءات تقديم شكوى ضد نادي العروبة السعودي، للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، خلال فترة إشرافهما على تدريب فرق بالفئات العمرية في النادي السعودي.

ووفق المعلومات فإن المدربين الأردنيين، أعدا كامل الأوراق اللازمة لتقديم الشكوى، أملا في الحصول على حكم يعيد لهما المستحقات المالية المتأخرة.

ويعتبر كامل جعارة، من المدربين الوطنيين المعروفين بخبرتهم والذين لم يحصلوا على الفرصة التي يستحقونها.

هيئة إدارية جديدة للأرثوذكسي

انتخب ميشيل فايق الصايغ، رئيسا جديدا للنادي الأرثوذكسي للدورة الإنتخابية 2024-2026، خلفا للرئيس السابق إيليا جاد وكيلة، وذلك بعد فرز أصوات العملية الانتخابية، التي أقيمت بمقر النادي في وقت متأخر أول من أمس.

وضمت الهيئة الإدارية الجديدة عضوية، شفيق بطشون وجاك قهوجي والدكتورة لما الشعبان وريما كيال والدكتور رجائي نفاع ولورا فرح والمهندس أمين عميرة والمحامي ليث حداد والمهندس رائد قعوار والمهندس غريب نينو.

كواليس النجوم

. أحد أندية المحترفين لكرة القدم، قام بتوزيع 30 دينارا و40 دينارا و50 دينارا على لاعبي الفريق كل وفق مكانته في النادي.. هذا المبلغ جاء "تسليكة" لنجوم الفريق الذين يعانون من عدم الحصول على المستحقات منذ عدة أشهر...أحد اللاعبين وصف هذه المبالغ بـ"أبر تخدير" في ظل الأوضاع المالية الصعبة.

. فريق معان لكرة القدم، اعتذر عن ملاقاة الفيصلي وديا يوم غد الثلاثاء، بسبب عدم الجاهزية في ظل تأخر تسمية الجهاز الفني الجديد للفريق.

. لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، يأملون بمشاهدة مدرجات ستاد عمان زاخرة بالمتفرجين، خلال مباراة النشامى أمام باكستان يوم غد الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس العالم.. لاعبون في المنتخب يرون أن تحقيقهم للمركز الثاني في بطولة كأس آسيا الأخيرة، يدفعهم للتوقع برؤية المدرجات مليئة بالجماهير في مباراة باكستان.

. أندية المحترفين لكرة القدم، كشفت عن تسلمها لمبلغ 16 ألف دينار لكل ناد، وهي مخصصاتها القادمة من وزارة الشباب... المبالغ سرعان ما "طارت" من صناديق الأندية في ظل ارتفاع النفقات، خاصة المتعلقة بفرق كرة القدم.







