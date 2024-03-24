الهدف الاقتصادي في حرب غزة

هل تقبل إسرائيل تسوية تعتمد على إيقاف إطلاق النار مقابل ضمان خروج أكثر من 200 شخصية قيادية من قيادات حماس من الأنفاق إلى خارج قطاع غزة؟

وهل تقبل قيادة ((حماس)) هذه الصيغة الشبيهة بصيغة تسوية خروج مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982 وتوزع القيادة على 3 دول عربية، هي تونس واليمن والسودان.

هل منطق التسوية بين ((حماس)) القسام وإسرائيل اليمين المتطرف تقبل بهذا المنطق، أم أن الذهنية التي تسيطر على كل منهما هي ذهنية ((النصر المطلق أو الهزيمة المطلقة)) بمعنى أنها عقلية لا تقبل أي تسوية منتصف الطريق؟

السؤال الكبير هو ((حقيقة الهدف النهائي الحقيقي لدى عقلية رئيس الوزراء بيبي نتانياهو الذي يسيطر عليه شيطان القتل والإبادة الجماعية دون مراعاة لأي عناصر أخلاقية ولا يأبه لأي قواعد من القانون الدولي.

ماذا يريد هذا الرجل حقاً وفعلياً؟

هل يريد كسر قيادة ((القسام)) العسكرية؟ أم تصفية حركة ((حماس)) قيادياً وشعبوياً؟ أم أنه يريد تفريغ قطاع غزة من السكان الأصليين وإحلال هؤلاء السكان بمنطقة أمنية عازلة يسيطر عليها مزيج من قوات الاحتلال وقوات من السلطة الفلسطينية وإدارة من روابط القرى والعشائر الفلسطينية.

إذا كان الهدف هو الأخير، أي بمعنى تفريغ القطاع من سكانه، فإن الهدف أكبر بكثير من مجرد جولة صراع عسكري بين اليمين الإسرائيلي وحركة ((حماس))، بل هي عملية لها أهداف أكبر وأخطر وذات حسابات أعمق.

المعلومات المتوفرة مؤخراً في الدوريات المتخصصة بإنتاج الغاز الطبيعي في العالم تقول إن التقديرات الأولية لمخزون الغاز قبالة سواحل غزة في منطقة ((ونيتس)) تقدر بـ177 تريليون قدم مكعبة تبلغ قيمتها السوقية الحالية 534 مليار دولار أمريكي.

وتقول هذه الدراسات إن هناك أيضاً مخزوناً من النفط يبدأ في منطقة قلقيلية يمر بوادي قانا ويصل إلى منطقة سلفيت يقدر بـ1.7 مليار برميل تقدر قيمتها بـ142 مليار دولار.

وتؤكد هذه الدراسات أن احتياطي غاز ((غزة)) يزيد على إجمالي المكثف في سوريا ولبنان مجتمعين.

طبعاً هنا يمكن أن نفهم بدء الشركات الأمريكية العمل الدؤوب لبناء رصيف ميناء كبير في سواحل غزة تحت دعوى أنه يمكن واشنطن من نقل مساعدات غذائية!

إذن نحن لا نتحدث عن حرب عقائدية أو نزاع تاريخي يتخذ أبعاداً سياسية أو دينية، لكنه صراع مصالح اقتصادية عميقة لها علاقة جذرية بثروات الغاز والنفط التي يرقد عليها أكبر خزان كامن شرق البحر المتوسط من سواحل اليونان إلى قبرص إلى ليبيا إلى سوريا إلى لبنان إلى إسرائيل وصولاً لمصر.

هذه المنطقة التي رصدتها الأقمار الصناعية الأمريكية عام 1972 وعرفت بخزان ((هيركليون)) الأسطوري من احتياطيات الغاز والنفط هي مركز الصراع شرق البحر المتوسط إقليمياً ودولياً، وهذا هو العنصر الحاسم لفك شفرة الوجود الروسي في سوريا، والوجود التركي في ليبيا، والوساطة الأمريكية في حقول غاز سواحل لبنان، وأيضاً يمكن أن يفسر ما يحدث حقاً في غزة.