((الكهرباء)): إيصال التيار لـ 504 قسائم خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Anbaa) دارين العلي
كشف التقرير الإحصائي الشهري لوزارة الكهرباء والماء، عن أن إجمالي التمديدات الكهربائية لشهر فبراير الماضي بلغ 64770 كيلوواط في جميع قطاعات الدولة لعـــــدد 504 قسائــــم.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص جاء في المرتبـــــة الأولـــى بـ 458 قسيمة، بإجمالي أحمال 45636 كيلوواط بنسبة 70.5% من إجمالي التمديدات، بينما جاء في المرتبة الثانية القطاع الاستثماري، حيث مددت الوزارة التيار الكهربائي إلى 12 موقعا استثماريا بإجمالي أحمال 10696 كيلوواط، بنسبة 16.5% مــــن إجمــــالي تلــك الأحمال.
وبين التقرير أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الثالثة من إجمالي الأحمال، حيث بلغت أحماله 3979 كيلوواط لعدد 12 قسيمة حكومية بنسبة أحمال بلغت 6.1% من إجمالي التمديدات خلال فبراير، يليه القطاع التجاري بإجمالي أحمال 2318 كيلوواط لعدد 7 مواقع تجارية بنسبة أحمال بلغت 3.6%.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الخامسة بأحمال بلغت 2056 كيلوواط لعدد 10 قسائم صناعية بنسبة أحمال بلغت 3.2%، فيما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة بأحمال بلغت 82.760 كيلواط لعدد 5 قسائم زراعية بنسبة أحمال 1%.
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