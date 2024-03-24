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((الكهرباء)): إيصال التيار لـ 504 قسائم خلال فبراير

3/24/2024 2:54:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
كشف التقرير الإحصائي الشهري لوزارة الكهرباء والماء، عن أن إجمالي التمديدات الكهربائية لشهر فبراير الماضي بلغ 64770 كيلوواط في جميع قطاعات الدولة لعـــــدد 504 قسائــــم.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص جاء في المرتبـــــة الأولـــى بـ 458 قسيمة، بإجمالي أحمال 45636 كيلوواط بنسبة 70.5% من إجمالي التمديدات، بينما جاء في المرتبة الثانية القطاع الاستثماري، حيث مددت الوزارة التيار الكهربائي إلى 12 موقعا استثماريا بإجمالي أحمال 10696 كيلوواط، بنسبة 16.5% مــــن إجمــــالي تلــك الأحمال.
وبين التقرير أن القطاع الحكومي جاء في المرتبة الثالثة من إجمالي الأحمال، حيث بلغت أحماله 3979 كيلوواط لعدد 12 قسيمة حكومية بنسبة أحمال بلغت 6.1% من إجمالي التمديدات خلال فبراير، يليه القطاع التجاري بإجمالي أحمال 2318 كيلوواط لعدد 7 مواقع تجارية بنسبة أحمال بلغت 3.6%.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الخامسة بأحمال بلغت 2056 كيلوواط لعدد 10 قسائم صناعية بنسبة أحمال بلغت 3.2%، فيما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة بأحمال بلغت 82.760 كيلواط لعدد 5 قسائم زراعية بنسبة أحمال 1%.

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