نصب تذكاري لأدباء المهجر العرب في نيويورك

تعتزم مدينة نيويورك استضافة أول نصب تذكاري عربي تكريماً لأدباء وشعراء المهجر العرب، وفق موقع ((24)).

وسوف يتم وضع النصب الذي سوف يحمل اسم ((القلم: شعراء في الحديقة))، في الشارع الذي كان يمشي فيه الأدباء العرب الكبار مثل جبران خليل جبران وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي ونسيب عريضة وندرة حداد، في داخل الحي الذي درج اللبنانيون والعرب والأمريكيون على تسميته ((ليتل سوريا)) (سوريا الصغرى).

ومن المتوقع أن يرتفع النصب في سنة 2025، بين النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر وشارع وول ستريت، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

مبادرة

وأوضحت الباحثة والكاتبة ليندا جاكوبز، في الكشف عن هذه المبادرة الثقافية من جمعية ((شارع واشنطن التاريخي)) أن ((تطبيق الواقع المعزز سيسمح للزائر بتوجيه هاتفه إلى أي جزء من العمل الفني وقراءة الترجمات باللغتين العربية والإنجليزية، أو السيرة الذاتية للكاتب، أو مقالات عن النتاج الأدبي للمجتمع العربي في الحي السوري)).

يذكر أن الفترة بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهدت هجرة كثير من الأدباء العرب إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. ونتيجة لهجرة هؤلاء الأدباء وتميز أسلوبهم الشعري وكتاباتهم بسمات مميزة تجمع بين ثقافتهم العربية وحياتهم في المهجر نشأت مدرسة أدبية عُرفت باسم ((شعراء المهجر)).

تمحورت أعمال شعراء المهجر الأدبية حول موضوعات مثل صراعات الهوية، والاندماج في المجتمع الأمريكي، وشعور الانفصال عن الثقافة العربية بالنسبة للأجيال اللاحقة التي وُلدت في الولايات المتحدة، وهموم الوطن وغيرها من الموضوعات.