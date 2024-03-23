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تلسكوب غايا يكشف عن أجزاء في أصل تكوين مجرة درب التبانة قبل 12 مليار سنة

3/23/2024 3:06:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حدد التلسكوب الفضائي غايا المخصص لرسم خرائط درب التبانة مجموعتين من النجوم البدائية في قلب مجرتنا، وهما أصل تكوينها قبل أكثر من 12 مليار سنة، بحسب دراسة حديثة.
وبحركتهما الدورانية المنتظمة، يشبه هذان «التدفقان النجميان» اللذان يحتوي كل منهما على كتلة تساوي 10 ملايين شمس، «لبنات البناء الأولى» للقلب القديم لمجرة درب التبانة، حيث تكونت النجوم الأولى قبل أن تنمو المجرة وتتخذ شكلها الحلزوني الحالي، على ما قال خياتي مالهان من معهد ماكس بلانك للفيزياء الفلكية في ألمانيا لوكالة فرانس برس.
وأوضح المعد الرئيسي للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «أستروفيزيكال جورنال»، أن «هذه أول مرة نتمكن فيها من التعرف على أجزاء من هذه المجرة الأولية».
وسلم مسبار غايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يعمل على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 10 سنوات، خريطة ثلاثية الأبعاد في عام 2022 لمواقع وحركات أكثر من 1.8 مليار نجم.
وأتاحت هذه الخريطة التعرف على مجموعة نجوم ملقبة بـ «القلوب العجوز المسكينة»، بسبب كبر سنها، وذلك بسبب التركيبة المعدنية الضعيفة (مؤشر كيميائي لعمر النجم)، وموقعها المركزي.

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