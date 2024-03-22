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الطبق من الجيران: تقليد رمضاني يزخر بالكرم والتراحم والعطاء

3/22/2024 11:48:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان - يعتبر تبادل الصحون بين الجيران تقليدا اجتماعيا قديما في العديد من الثقافات العربية والإسلامية، ويتضاعف خلال شهر رمضان المبارك كنوع من التضامن والتكافل والتعبير عن المحبة.
ورغم تلاشي هذه العادة نوعا ما بين الجيران في العاصمة، إلا أنها ما تزال حاضرة وعادة ثابتة في القرى والمحافظات، حيث يدق جرس المنزل قبل موعد الإفطار بدقائق، لتلقي تلك الأطباق الشهية، وهي عملية تبادلية يتباهى بها الجيران كعادة صامدة فيها الكثير من معاني الخير والتكافل.
ختام سعيد تعيش في إربد، تقول: "نجد أكثر من صحن متنوع على مائدة الإفطار في كل يوم في شهر رمضان، وأحيانا أنواعا من مختلفة من الحلويات.. فهذه العادة الجميلة لم تختفِ، لكن ربما قلت نوعا ما في المدن الكبيرة"
وتبين أنها قبل أنه وقبل سكب الطعام، تقوم والدتها بسكب صحن خاص لجارتهم المتزوجة حديثا، كذلك لجارتهم الكبيرة بالسن، خوفا من أن تكون مريضة ولم تعد طعامها لنفسها، وهو أمر يتكرر بشكل يومي.
وحتى اليوم، تحافظ والدتها على هذه العادة مع الجيران في ذات البناية، ما يجعل الجيران يبادلونها أيضا ما أعدوه من طبق مختلف، أو أي نوع من الحلويات.
وتبين أن هذه العادة تجسد الروح الاجتماعية الدافئة، حيث يتبادل الجيران أطباقا من الإفطار والسحور مع بعضهم البعض، كذلك تنظيم وجبات جماعية في الهواء الطلق، وحتى في ساحة العمارة، حيث كل عائلة تقوم بإنزال وجبة طعامها وتوزيع السلطات والشوربة والحلويات، خاصة عندما يكون الجو يكون دافئًا.
توضح المرشدة النفسية والتربوية رائدة الكيلاني أن "الطبق الدوار" بين الجيران في شهر رمضان يعزز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع المحلي، ويعكس قيم التعاون والمحبة والتسامح التي تتسم بها شهور رمضان. وتضيف أن هذه العادة تُعتبر فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية والمحبة والود بين الأسر.
ويُعتبر هذا الطبق فرصة لتقديم العون والدعم لأولئك الذين قد يكونون في حاجة إليه خلال شهر رمضان، مما يعكس قيمة التكافل والتعاون في المجتمع.
وتؤكد الكيلاني أن "الصحن من الجيران" في شهر رمضان يثير مشاعر إيجابية تجسّد قيم التضامن والتآلف الاجتماعي، حيث يشعر الناس بالامتنان والشكر تجاه جيرانهم على هذه اللفتة الكريمة وتقديم الطعام، باعتبارها إشارة قوية للتضامن والتعاون في المجتمع.
العائلات تشعر بالفرح والبهجة عند قدوم "الصحن من الجيران"، ما ينعكس على روح هذا الشهر الكريم بروحانياته وطقوسه الاستثنائية، ونشر مشاعر الود والتآلف بين أفراد المجتمع في أجواء لا تخلو من السعادة والبهجة.
من جهته، يُشير اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إلى أن تبادل الأطباق ظاهرة وعادة حاضرة بين العائلات في القرى المحافظات، ومتعارف عليها بين الجيران، بل وحتى بين الأقارب والمعارف، وتنبع من مشاعر الحب الاحترام والتقدير، والسعي للمشاركة والتكافل بين أفراد المجتمع في شهر الخير. ووفق قوله هذه العادة تخلق أجواء جميلة بين الناس عند استقبال الأطباق.
ويرى خزاعي أن هذه العادة وانتشارها بين الجميع، يعني كسر جمود العلاقات بين الجيران، وتقديم المساعدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البعض وصعوبة تأمين وجبات كافية لكل أفراد الأسرة.
تبادل الأطباق تبقى عادة محببة وكل بحسب مقدرة وإمكانياته، فلا ينتظر أحد المقابل عند إرسال طبق لجاره، فربما يكون طعامه قليلا أو ليس لديه القدرة على ذلك.
ويختتم خزاعي حديثه بالتأكيد على أن طبق الطعام من الجيران تقليد اجتماعي راسخ يُعزز التضامن والروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان، ويُجسد مَظهرا مهما من مظاهر العطاء والتآلف في هذا الشهر الفضيل، وتلك العادة الإنسانية اللافتة من المهم أن تبقى حاضرة دوما.

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