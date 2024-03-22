احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض ومصير الحرب في أوكرانيا

يُنظر إلى الانتخابات التي تُجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر المقبل، باعتبارها انتخابات حاسمة بالنسبة لعديد من الملفات الدولية الحالية، لجهة ما يُمكن أن تسفر عنه من متغيرات في ما يخص السياسات الأمريكية إزاء عدد من تلك الملفات، لا سيما حال ما إن عاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض الذي قال في آخر تصريح له، إنه يحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن ذلك شيء جيد، مشدداً على ضرورة التفاوض مع الرئيس الروسي لحل نزاع أوكرانيا.

الحرب في أوكرانيا والدعم الأمريكي لكييف، من بين أهم تلك الملفات، حال عودة ترامب الساعي لإعادة انتخابه، خاصة مع تكرار وعوده بوقف الحرب في أوكرانيا، والتي كان آخرها ما نقله عنه أخيراً رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عندما قال خلال لقاء جمعهما ((لن أعطي أي فلس لتمويل الحرب في أوكرانيا)).

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي تقدم مساعدات لأوكرانيا في حربها، حيث تنفق سنويًا مليارات الدولارات، وبلغ حجم تلك المساعدات منذ بداية الحرب في فبراير عام 2022 نحو 113.4 مليار دولار، وفق بيانات البنتاغون.

وذكر محللون أنه مع احتمالات عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فإن من المرجح وقف الحرب في أوكرانيا، وإنهاء أخطر صراع أثرت تبعاته على القارة الأوروبية والعالم خلال آخر عامين، لكن تبقى مؤشرات عودته ضعيفة، حيث إنه بدلاً من العمل على جذب ناخبين له، يضاعف تهديداته بالعنف السياسي.

إنهاء الحرب

وأكد مدير مركز خبراء ((رياليست)) في موسكو، عمرو الديب، في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، أن ترامب حال عودته إلى البيت الأبيض من جديد، من المتوقع أنه لن يتوقف عن تمويل الحرب في أوكرانيا فقط، لكنه سينهي تلك الحرب فورًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جاء على لسانه، مؤكدًا على هذه المسألة في عديد من المناسبات.

ونوه بأن الموقف من الحرب في أوكرانيا يعد من أهم النقاط في البرنامج الانتخابي لترامب، بإنهاء تلك الحرب التي أثرت في الاقتصاد والنفوذ الأمريكي لدى دول العالم.

وتابع: هناك فرصة كبيرة لعودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعد فرصة لإنهاء تلك الحرب، خاصة أن القارة الأوروبية تابعة بشكل أو بآخر للقرار السياسي الأمريكي، فإذا ما قررت واشنطن وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا، أو إيقاف الحرب، سيكون على أوروبا تقبل الأمر، خصوصًا وأنها تلكأت كثيرًا في مسألة دعم أوكرانيا.

وأضاف أن أوروبا تعد المنطقة الأكثر تأثرًا بالحرب في أوكرانيا، خاصة مع تعطل إمدادات الغاز الروسي، وتوقف التجارة مع روسيا، فضلًا عن تأثرها بكل تبعات تلك الحرب على مدار عامين، وهو ما سيدفعها نحو الترحيب بقرار وقف الحرب، حال قرر ترامب ذلك.

كما أشار الديب إلى أن أوكرانيا تعيش خلافات داخلية (..)، وهناك أمور كثيرة تحدث بالداخل الأوكراني، وإذا ما أراد البيت الأبيض، حال عاد إليه ترامب، سيكون الأمر في اتجاه القبول بالوضع الراهن.

((أمريكا أولاً))

أما الأستاذ بالمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، الأكاديمي والباحث رامي القليوبي، أشار في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، إلى أنه بالعودة إلى فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2016 حتى 2020، كانت منهجية السياسة الخارجية الأمريكية هي أمريكا أولًا، وأن هذا لم يكن شعارًا حينها، بل تُرجم لخطوات فعلية.

وأوضح أن ترامب كونه رجل أعمال، أكثر من رجل سياسة، كان يرى أن قوة الولايات المتحدة في خلق الوظائف والتنمية الاقتصادية، وليس في دعم دول معينة حول العالم، وكان بذلك يشكل تيارًا مناهضًا للعولمة.

وذكر أن أوروبا بوضعها اليوم في المجال العسكري، باتت منطقة منقوصة السيادة، كونها تعتمد على واشنطن في المجال الأمني، متوقعًا أن تصدر مواقف أوروبية منددة بالتراجع الأمريكي عن دعم أوكرانيا، حال فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية وقرر ذلك، مستطردًا: على الرغم من ذلك، إلا أن أوروبا فعليًا غير قادرة على اتخاذ موقف.

وتوقع أن تسعى أوكرانيا للتمسك بالدعم الأمريكي، وتسويق الأمر على أنه في حال توقف الدعم الأمريكي، هذا سيعني خسارة الغرب لقيمه ونظامه العالمي الرافض لضم أراضٍ لدول بقوة، لكن في الوقت نفسه، هذا سيجعل أوكرانيا أكثر مرونة في مسألة المفاوضات، وربما بقبولها وتقديم تنازلات، ولو ضمنية، عن أراضٍ من أجل إنهاء الحرب، وتجنب مزيد من الخسائر.

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