مستشفى آدم فيتال يفتتح مركز تميز متطور لعلاج تشوهات العمود الفقري للأطفال والكبار بدبي

أعلن مستشفى آدم فيتال بدبي مؤخراً، وهو مقدم رعاية صحية متقدم في مجال طب العظام والأعصاب والعمود الفقري والإصابات الرياضية، عن افتتاح مركز تميز متطور للجنف وعلاج تشوهات العمود الفقري المختلفة، حيث سيقدم المركز برامج متطورة لرعاية العمود الفقري باستخدام أحدث التقنيات وعلى مستوى عالمي، وسيقوم بتوفير حزمات متكاملة من الرعاية الصحية للمرضى الذين يعانون من مختلف أمراض ومشكلات العمود الفقري.

وقد أعلن المستشفى أن المركز الجديد، سيكون برئاسة الطبيب العالمي، البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار، والمعروف على مستوى العالم، ويعد المركز المتطور مبادرة رائدة متخصصة بتطوير رعاية العمود الفقري.

وبمناسبة هذه المبادرة قال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال: "نحن ملتزمون بالنهوض بحدود التميز في مجال رعاية العمود الفقري، ورفع معايير الخدمات الطبية المقدمة للوصول إلى العالمية، ليس على مستوى المنطقة فحسب، مشيراً إلى حرص المستشفى على تقديم خدمات رعاية العمود الفقري من قبل فريق متعدد التخصصات من جراحي العمود الفقري المعتمدين من البورد، وأخصائيي طب الألم، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وذلك لضمان علاج جميع مشاكل العمود الفقري بشكل فعال".

وتابع: "يعد مركز التميز لعلاج الجنف وتشوهات العمود الفقري الذي افتتحته مستشفى آدم فيتال بمثابة منارة أمل للمرضى الذين يعانون من تشوهات العمود الفقري، فباستخدام أحدث التقنيات وأساليب العلاج المبتكرة، سيقدم المركز رعاية شخصية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض، بدءاً من التشخيص وحتى إعادة التأهيل، وهذا وعدنا لمرضانا، بأن يتوقعوا رعاية عالية الجودة، متعددة التخصصات تهدف إلى الحصول على نتائج مرضية وتحسين نوعية حياتهم".

وأضاف محمد عمر ناصر: "يرتقي التزام مستشفى آدم فيتال بالتميز إلى ما وراء الحدود، مع إرثنا المتجذر بعمق في تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، مؤكداً أن إطلاق مركز التميز للجنف لحظة محورية في رحلة المستشفى والتزامها بتحسين حياة تلك الفئة من المرضى للأفضل من خلال تقديم رعاية استثنائية للعمود الفقري".

والجدير بالذكر أن رئيس المركز البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد سليمان، هو أستاذ واستشاري مخضرم يتمتع بخبرة مهنية مميزة تزيد عن 20 عاماً في مجال جراحة وتصحيح تشوهات العمود الفقري بما في ذلك الجنف، وجراحة تصحيح الحداب بعد الإصابات. وقد حصل خلال مسيرته على شهرة عالمية كبيرة لمساهماته التحويلية في رعاية العمود الفقري، وقد نجح في التأثير بحياة الكثيرين من خلال علاجهم، في منطقة الخليج العربي ومختلف أنحاء العالم، ممن كانوا يعانون من تشوهات في العمود الفقري، وتؤكد قيادته للمركز الجديد التزام مستشفى آدم فيتال بتقديم رعاية لا مثيل لها، وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

ويشتهر الدكتور هاني أيضاَ بأنه بحصوله على عدة زمالات لجراحة العمود الفقري للأطفال والكبار من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يغطي التدريب المتقدم الذي حصل عليه الدكتور هاني مجموعة واسعة من حالات العمود الفقري، بما في ذلك التشوهات المعقدة، والاضطرابات التنكسية، والصدمات، وتجاوز تفانيه في تقديم الرعاية المتطورة الحدود الجغرافية، الأمر الذي يقدم فائدة كبيرة للمرضى في جميع أنحاء العالم.

وتشير تشوهات العمود الفقري مثل حالات "الجنف والحداب" إلى تغير في المحاذاة الطبيعية للعمود الفقري حيث تؤثر على شكله أو استقامته أو تكوينه، ويمكن لتلك المشكلات أن تحدث أثناء فترة النمو أو قد تنشأ بسبب عوامل مختلفة، مما قد يؤثر على صحة ونشاطات الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

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