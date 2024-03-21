إميركوم تتوسع إقليمياً وتطلق مركزها الذكي للحماية السيبرانية في الرياض

أعلنت إميركوم وهي الشركة الرائدة في حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتطورة ومقرها أبوظبي، عن افتتاح مركزها الذكي للحماية السيبرانية والمجهز بالكامل (EiSoC) في الرياض بالسعودية، بالإضافة إلى حصولها على شهادة لتقديم خدمات سيسكو للكشف والاستجابة المُدارة. تعتبر هذه التوسعة الهامة بمثابة دليل على التزام إميركوم الثابت بتعزيز الدفاع السيبراني، وتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لحماية أنظمة المعلومات التابعة للمؤسسات من التهديدات المتطورة. يأتي افتتاح EiSoC في الرياض بعد إطلاق خدمات EiSoC في الإمارات.

ويسلط إنشاء مركز EiSoC والحصول على شهادة لخدمات سيسكو XDR الضوء على النهج الاستراتيجي لـ إميركوم في مجال الأمان السيبراني، وضمان الأمن التشغيلي على مدار الساعة والتوفر العالي والتوسع الإقليمي الواسع. تلك التطورات مستعدة لتحويل كيفية إدارة الشركات في الشرق الأوسط للتهديدات السيبرانية والتعامل معها، من خلال استخدام تقنيات الكشف عن التهديدات المتقدمة والتحقيقات المنسّقة، وقدرات الكشف والاستجابة المُدارة.

وقال محمد أبو زكي الرئيس التنفيذي لـ إميركوم: «في عصر يتزايد فيه التهديد السيبراني بشكل متطور، يكون التزام إميركوم بالتفوق في مجال الأمن السيبراني أكثر أهمية من أي وقت مضى. مركزنا الذكي للحماية السيبرانية الجديد وقدرتنا على تقديم خدمات سيسكو XDR المتطورة هما محطات رئيسية في مهمتنا لحماية الأصول الرقمية للشركات في الشرق الأوسط. لسنا مجرد مزودين لحلول أمنية؛ بل نمنح المؤسسات القدرة على الازدهار في العصر الرقمي بثقة وصلابة.»

ويركز إسحاق محمد، رئيس الخدمات المدارة والسيبرانية والأمان في إميركوم السعودية، على أهمية XDR في تبسيط عمليات الأمان، وحماية البيانات الحساسة، وتوفير حماية سلسة في المناظر المعقدة للأمن السيبراني الحالي. إن إطلاق مركزنا الذكي للحماية السيبرانية والحصول على شهادة لخدمات سيسكو XDR يمنحنا موقفاً فريداً لنقدم حلول للحماية لا مثيل لها ويمنح عملائنا الراحة النفسية.

منذ أكثر من ثلاثة عقود، كانت إميركوم الشريك الموثوق لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط. لقد أرسى تفانيها في التفوق والابتكار مكانة رائدة لها في تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المتطورة التي تمكّن الشركات من تحقيق أهداف تحولها الرقمي.

ويدعو محمد شقير، نائب الرئيس للمبيعات والعمليات، المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة للانضمام إلى إميركوم في تعزيز دفاعها ضد التهديدات السيبرانية. مع مركزنا الذكي للحماية السيبرانية المتقدم وخدمات سيسكو الموسعة للكشف والاستجابة المُدارة، يمكن للشركات تأمين أصولها الرقمية وضمان وجود موقف قوي في مجال الأمان السيبراني.

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