«الإمارات للألمنيوم» تستحوذ على «ليشتميتال» الألمانية

أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة للاستحواذ على شركة «ليشتميتال ألمنيوم جيسيراي هانوفر جي إم بي إتش» (Leichtmetall Aluminium Giesserei Hannover GmbH) الألمانية الرائدة في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة.

وتعد شركة ليشتميتال مصهراً أوروبياً متخصصاً في إنتاج السبائك الصلبة والاسطوانات كبيرة القُطر والتي تحتوي على نسب عالية من الألمنيوم الثانوي.

وستستحوذ شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» على حصة 100% من أسهم شركة «ليشتميتال القابضة المحدودة» (Leichtmetall Holding GmbH)، وهي شركة تابعة لصندوق استثماري تديره شركة «كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة» (Quantum Capital Partners GmbH). ومن المتوقع إنجاز الصفقة خلال النصف الأول من عام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.

وتعتبر هذه الصفقة التاريخية أول عملية استحواذ كبيرة لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم منذ عشر سنوات.

وتستخدم شركة ليشتميتال الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 30 ألف طن سنوياً من اسطوانات الألمنيوم في مصنعها في هانوفر بألمانيا، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80% من المواد الخام المستخدمة في إجمال الإنتاج.

كما تستخدم الشركة تقنياتها الخاصة للصهر ومعالجة المعادن السائلة وعمليات الصب التي تم تطويرها على مدى أكثر من أربعة عقود من أجل تصنيع منتجات فائقة الجودة بمواصفات عالية من الخردة المعدنية والتي يتم استخدامها في المشاريع الكبرى. وتعمل الشركة بشكل أساسي على إنتاج سبائك صلبة يصل قطرها إلى 1.150 مم من أجل استخدامها في تصنيع قطاعات الألمنيوم المسحوبة عالية التحمل والقطع المسبوكة الكبيرة. وتمتلك ليشتميتال عملاء في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

منصة استراتيجية

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «سيتيح هذا الاستحواذ لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» منصة استراتيجية لتطوير أعمال إعادة التدوير بالقرب من عملائنا في قارة أوروبا والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الدائري الناشئ وتعزيز مكانتنا الراسخة كواحدة من أكبر موردي الألمنيوم الأولي في المنطقة. وستحقق شركة ليشتميتال نمواً كبيراً ضمن محفظة «الإمارات العالمية للألمنيوم»».

وأضاف: «بالتزامن مع بدء إنشاء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في أبوظبي، ستسهم هذه الصفقة في خلق قيمة إضافية كبيرة باعتبارها خطوة أولى للإمارات العالمية للألمنيوم في مسيرة تحقيق أقصى استفادة من فرص النمو العالمية في مجال الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره، وستساعدنا على توسيع أعمالنا بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وقال عادل أبو بكر، رئيس قسم التسويق في شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «يعزز الاستحواذ على ليشتميتال قدرتنا على تلبية احتياجات الألمنيوم عالي الجودة في أوروبا، سواء على المستوى التشغيلي أو التجاري، فضلاً عن المساهمة في تحقيق تطلعاتنا لخفض انبعاثات الكربون. وستمثل ليشتميتال ومنشأة إعادة تدوير الألمنيوم التي نقوم ببنائها في دولة الإمارات بطاقة إنتاجية 170 ألف طن سنوياً ركيزة أساسية في المستقبل «الإمارات العالمية للألمنيوم»، ما يمكننا من دعم عملائنا العالميين وتلبية متطلباتهم المستقبلية المتعلقة بالانبعاثات وخصائص الألمنيوم اللازم لمنتجاتهم».

تنمية الأعمال

وقال توماس ويت، الرئيس التنفيذي لشركة ليشتميتال: «إن الانضمام إلى «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر مُنتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، سيوفر المزيد من رأس المال والموارد اللازمة لتنمية أعمالنا بشكل أكبر، ومواصلة تطوير تقنياتنا، مع تعزيز قدرتنا على عقد شراكات مع العملاء الدوليين في أوروبا وخارجها. وتعتبر هذه الصفقة فرصة رائعة لعملائنا الحاليين وستساعدنا في توفير فرص جديدة، مع المساهمة في تعزيز نمو أعمال إعادة التدوير لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»».

وأضاف ستيفن جوريج، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة: «مهمتنا هي تمكين الشركات ذات عالية الإمكانات الكبيرة مثل ليشتميتال من تطوير وتعزيز نمو أعمالها بصفتنا مديرًا لصناديق الاستثمار المتخصصة. قمنا بتطوير عمليات وقاعدة عملاء شركة ليشتميتال المحدودة قبل 10 سنوات بعد ضمها لمحفظة كوانتوم كابيتال بارتنرز لتصبح موردًا مبتكرًا ومستدامًا للمنتجات المتخصصة ذات القيمة العالية في العديد من الصناعات في ظل القيادة الاستثنائية للرئيس التنفيذي توماس ويت. شعار شركة ليشتميتال هو»نجعل الألومنيوم أقوى«. ونحن على ثقة أن شركة ليشتميتال ستصبح أقوى بدعم «الإمارات العالمية للألمنيوم»».

ويمكن إعادة تدوير الألمنيوم بشكل متواصل ولا نهائي بفضل خواصه المميزة، وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95% مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.

الطلب العالمي

وبحسب خبراء القطاع، سيتزايد الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره من حوالي 27 مليون طن سنوياً في عام 2022 إلى 57 مليون طن في عام 2040. ومن المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بنسبة 60% بحلول 2030، وبنسبة 70% بين عامي 2030 و2040.

وتقوم «الإمارات العالمية للألمنيوم» حالياً بتصدير أكثر من 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي إلى أوروبا سنوياً، حيث تعتبر أحد أكبر موردي الألمنيوم في أوروبا للعديد من القطاعات منها السيارات والإنشاءات.

وفي العام الماضي، أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الطويلة بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً. وستقوم المنشأة الجديدة بتزويد الأسواق المحلية والعالمية بمعدن منخفض الكربون تحت اسم المنتج RevivAL.

وتعتبر «الإمارات العالمية للألمنيوم» أول شركة تنتج الألمنيوم التجاري باستخدام الطاقة الشمسية، ويتم تسويق المنتج تحت اسم CelestiAL منذ عام 2021. وفي 2022، قامت الشركة بإنتاج 57 ألف طن من ألمنيوم CelestiAL. وتقوم «الإمارات العالمية للألمنيوم» بتعزيز دورها في توفير المعادن منخفضة الكربون من خلال مزج الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية CelestiAL مع المعادن المعاد تدويرها تحت اسم CelestiAL-R، وتعتبر مجموعة BMW أول عميل لهذا المعدن.

وأعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي في جميع أعمالها تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.





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