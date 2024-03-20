محافظ الفيوم يفتتح مصنعا للملابس بتكلفة 30 مليون جنيه

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات.

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جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم /الأربعاء/ مصنع (N) النصر للملابس، كأول مصنع بالعالم للشركة، بمنطقة الفتح الصناعية، بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تملك الشركة 46 فرعاً على مستوى العالم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ولفت المحافظ إلى أن الدولة المصرية – في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – تعمل بأجهزتها كافة على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، مع اتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الاقتصادى المتكامل.

وعقب الافتتاح، قام محافظ الفيوم، بتفقد خطوط الإنتاج وأقسام المصنع المختلفة، المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كمرحلة أولى، ويصدر المصنع 30 % من إنتاجه للدول العربية خاصة دول الخليج، وباقي المنتج يتم بيعه بالسوق المحلي، مشيدا بجودة المصنوعات من الملابس ذات الجودة العالية، مؤكداً على أهمية التوجه للعمل الحر، والاستثمار بالمجال الصناعي، والعمل على إنشاء مشروعات صناعية كثيفة العمالة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة، ويحول المحافظة إلي منطقة جذب، من خلال التشبيك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها.

وفي سياق آخر، أكد محافظ الفيوم، أهمية توفير السكن المناسب لمختلف فئات المواطنين بالمناطق المخصصة لها من قبل الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المجمع الإسكاني الخدمي لمحاميي الفيوم، يأتي بأحد المناطق الواعدة على أرض المحافظة، متمثلة في الفيوم الجديدة، وما تتمتع به المنطقة من ميزات نسبية وخدمية متنوعة، مما يجعلها منطقة جذب لتنفيذ العديد من المشروعات، سواء الخدمية منها أو التنموية.

جاء ذلك عقب وضع المحافظ بمرافقة النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام اليوم حجر الأساس لمجمع إسكاني خدمي لمحاميي الفيوم، بمدينة الفيوم الجديدة، على مساحة 10 أفدنة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

من جانبه، أعرب النقيب العام للمحامين، عن شكره وتقديره للمحافظ، لمشاركته في وضع حجر الأساس لمجمع الإسكان الخدمي للمحامين بمدينة الفيوم الجديدة، ودعمه المستمر للنقابة الفرعية للمحامين بالفيوم، مثمنًا جهود المحافظ فى مساندته في إجراءات تخصيص قطعة الأرض من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى سيتم إنشاء المجمع السكني عليها، مؤكدًا حرص النقابة العامة للمحامين للعمل بشكل متكامل مع الأجهزة ذات الصلة، لتنفيذ مشروع المجمع السكنى الخدمي لمحاميي الفيوم، تبعاً للاشتراطات اللازمة، ووفقاً للجداول الزمنية المقررة.

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