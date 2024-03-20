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محمد بن مكتوم يتوج الرئاسة والشحانية والعاصفة برموز الإيذاع في مهرجان المرموم

3/20/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقيمت، اليوم الأربعاء، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن.

وبحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أقيمت المنافسات على مدار عشرين شوطا، لمسافة 6 كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربع الأولى للرموز، بواقع كأسين باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات، وبندقيتين للإيذاع الجعدان المفتوح والمحليات.

واستطاعت (النهضة) أن تحقق صدارة الشوط الرئيس للإيذاع الأبكار المفتوح، وتهدي هجن "الرئاسة" كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري بزمن قدره 8:47:5 دقائق.

وذهبت بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح إلى شعار هجن "الشحانية"، حيث تمكن (المرسل) بقيادة المضمر محمد خالد عبدالله العطية من حسم المنافسة في توقيت قدره 8:44:4 دقائق.

وسجلت هجن "العاصفة" ظهورا قويا من خلال ثالث التحديات، حيث تمكنت (غارة) بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات في توقيت بلغ 8:54:0 دقائق.

وأضاف (لاظي) الرمز الثاني إلى شعار هجن الرئاسة بعد نجاحه في الفوز ببندقية الإيذاع الجعدان المحليات تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بوصوله لخط النهاية في زمن قدره 8:49:9 دقائق.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السابع.

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