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وفاة الفنان محمود الشاذلي نجم ليالي الحلمية

3/20/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رحل الفنان محمود الشاذلي بطل مسلسل ليالي الحلمية، وذلك بعد مروره بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن الفنان أحمد صادق وفاة الفنان محمود الشاذلي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلاً :"البقاء لله محمود الشاذلي في ذمة الله، إلى لقاء في عالم أرحب نسألكم الدعاء".


الفنان محمود الشاذلي واحد من أهم الفنانين الذين اعتدنا رؤية ومشاهدة أعمالهم التلفزيونية بشهر رمضان، وارتبط في أذهان الكثيرين بمشاركاته المتميزة في مسلسلات عميد الدراما التليفزيونية أسامة أنور عكاشة.


محمود الشاذلي صاحب مسيرة فنية حافلة خاصة على صعيد الدراما، وكان واحداً من أبطال مسلسل ليالي الحلمية من خلال شخصية "زعتر".


وكان آخر أعمال الفنان محمود الشاذلي مشاركته في مسلسل ابن ليل عام 2012.

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