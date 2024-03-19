السنع الإماراتي.. سلوكيات طيبة ومكارم أخلاق

يعتبر ((السنع)) أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقيم المجتمعية الإيجابية والسلوكيات التي تدل على وجود التلاحم الاجتماعي والترابط والتضامن الاجتماعي، وتقول روية السماحي عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي: تتميز الشعوب بتراثها وثقافتها التي تكشف عن هويتها وأصالتها العريقة، ويظهر ((السنع)) عمق العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإماراتي، تتبعه سلوكيات طيبة بالقول والفعل تنم عن مكارم الأخلاق، لتشمل العديد من المظاهر التي تتوارثها الأجيال في العادات والقيم في أدب الحديث والتعامل، وتقاليد الضيافة وإكرام الضيف واحترامه، وتعمل على زيادة اللحمة وتعبر عن الهوية الوطنية كقيمة أخلاقية واجتماعية.

وبينت أن السنع يعتبر من أهم العادات الأصيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي بالعديد من السلوكيات والآداب وكيفية التعامل في المواقف والمناسبات المختلفة، حيث يغرس الكبار من الأجداد والآباء والأمهات مجموعة من القيم والمبادئ في نفوس أبنائهم من خلال القيام بهذه السلوكيات أمامهم للتعلم وتنفيذها لاحقاً.

وأشارت إلى أن السنع بات حاضراً بقوة لدى بعض العائلات خلال شهر رمضان الكريم، حيث يعزز من الترابط الأسري وحسن التعامل واحترام الآخرين وحسن ضيافتهم، وأصبح من عادات الضيافة التي لا يخلو منها البيت الإماراتي، باستقبال الضيف بالابتسامة والوجه البشوش وكلمات الترحيب: ((مرحبا الساع ومرحبا ملايين))، عبارات تعكس مدى أهمية الضيف، إلى جانب استقباله بالقهوة العربية، التي لها آدابها وأسلوبها الخاص في التقديم، وتقديم ما يليق به من الطعام.

وأكدت أن ((السنع)) جزء من الهوية الوطنية، وكذلك الشخصية الإماراتية، لذلك حرص أهلنا أشد الحرص على صون وحفظ هذه العادات والتقاليد والقيم المنبثقة منها، وإيصالها إلى الجيل الجديد، ليحمل معه معاني في الاحترام والألفة والتقدير والحب، لتنعكس هذه القيم على الممارسات اليومية ولنجد ((السنع)) في احتواء الصغير وتوقير الكبير واحترام الجار، واحترام العامل البسيط واحترام الطريق، وغيرها من الممارسات التي انبثقت من العادات الأصيلة لتنعكس على طريقة العلاقات الاجتماعية بيننا، والمستمدة أساساً من الدين الإسلامي. وتقول السماحي إن من الذكريات الجميلة الحاضرة في الذهن، والتي حرصت عائلتها مثل باقي الأسر في الإمارات على القيام بها، أن يتوجه من هم أصغر سناً لزيارة كبار العائلة مصطحبين أبناءهم معهم لزرع هذه العادات والتقاليد بداخلهم.

وأضافت: كان والدي يحرص على اصطحابنا لزيارة خاله في منطقة الفرفار، وكذلك زيارة عمته في كلباء، وأصبحت هذه الزيارات عادة من العادات الرمضانية الأصيلة التي تمتزج فيها معان عالية في الاحترام والود والمحبة، لتعود لنا سنة بعد الأخرى نتوارثها من آبائنا وننقلها إلى أبنائنا.