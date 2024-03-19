رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة سلوفاكيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من زوزانا تشابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله أمس ميخال كوفاتش سفير الجمهورية السلوفاكية لدى دولة الإمارات.
وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.
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