رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة سلوفاكيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من زوزانا تشابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله أمس ميخال كوفاتش سفير الجمهورية السلوفاكية لدى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.

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