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عسكر العنزي الكويت تمر بمنعطف خطير يقتضي من الجميع العمل لمصلحة الوطن

3/19/2024 3:07:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي إن الكويت تمر بمنعطف خطير يقتضي من الجميع العمل لمصلحة الوطن في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات كبيرة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه لأهالي وأبناء الدائرة، معربا عن تمنياته بأن يعود شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير وأن تنعم الكويت دائما بنعمة الأمن والأمان.
وأكد انه سيكون عند حسن ظن الشعب الكويتي وسيحاول قدر جهده العمل على تلبية طموحات المواطنين.

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