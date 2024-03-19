عسكر العنزي الكويت تمر بمنعطف خطير يقتضي من الجميع العمل لمصلحة الوطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي إن الكويت تمر بمنعطف خطير يقتضي من الجميع العمل لمصلحة الوطن في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات كبيرة.
جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه لأهالي وأبناء الدائرة، معربا عن تمنياته بأن يعود شهر رمضان المبارك على الجميع بالخير وأن تنعم الكويت دائما بنعمة الأمن والأمان.
وأكد انه سيكون عند حسن ظن الشعب الكويتي وسيحاول قدر جهده العمل على تلبية طموحات المواطنين.
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